MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 10 milyon TL'lik dizi anlaşması! Hadise ailesiyle kutlamada... Lüks aracına bir bakan bir daha baktı

10 milyon TL'lik dizi anlaşması! Hadise ailesiyle kutlamada... Lüks aracına bir bakan bir daha baktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.08.2024 14:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Esas Oğlan' dizisiyle oyunculuğa adım atan Hadise bir süredir gündemde. Annesi Gülnihal Hanım ve kardeşi Derya Açıkgöz ile Bebek'te doğum günü kutlaması yapan Hadise'nin lüks aracına bir bakan bir daha baktı.

10 milyon TL'lik dizi anlaşması! Hadise ailesiyle kutlamada... Lüks aracına bir bakan bir daha baktı

Özel hayatıyla ve cesur sahne kostümleri ile sık sık gündeme gelen Hadise, 8 bölümlük dizi için anlaşma yaparak oyunculuğa adım atmaya karar vermişti.

Hadise dizi için 10 milyon alacağı iddialarıyla gündemdeyken Bebek'te görüntülendi.
Bebek'te kardeşi Derya Açıkgöz ve annesi Gülnihal Hanım ile objektiflere yansıyan Hadise, "Arkadaşlar kardeşimin doğum günün kutladık. Daha sonra konuşalım" diyerek aracına bindi.

Kendisine ait VIP araçla dolaşan Hadise, bir süredir iş birliği yaptığı bir otomobil markasının 5 milyon TL değerindeki lüks modeliyle geziyor.

fhf

Hadise'nin lüks aracı Bebek'te görenlerin dikkatini çekmeyecek gibi değildi. Şarkıcının aracına bir bakan bir daha baktı.

Instagram isyanı sonrası kazancı sorulunca sinirlenip açıkladı Instagram isyanı sonrası kazancı sorulunca sinirlenip açıkladı

"ERKEĞİN MADDİ GÜCÜ ÖNEMLİ"

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda çarpıcı sözler sarf eden Hadise, "İlişkilerimde ödediğim tatiller olmuştur ama bir kez öderim. Erkek dürüst olacak, 'Benim durumum yok şu an yarı yarıya yapalım' dese ne güzel! Ama erkeğin maddi gücü önemli. Maddi gücü yoksa 'neyine güvenip, bana yaklaşıyorsun?' diye sorarım. ‘Kendine güvenen şöyle gelsin’ diye bir paylaşım da yapmıştım. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel" ifadelerini kullanmıştı. (Milliyet)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hadise
En Çok Okunan Haberler
Sloganları duyunca sinirlenip salondan çıkarttırdı

Sloganları duyunca sinirlenip salondan çıkarttırdı

İran-İsrail savaşı başlıyor mu? ABD'li isim Orta Doğu'ya geldi

İran-İsrail savaşı başlıyor mu? ABD'li isim Orta Doğu'ya geldi

Sigara firmasına rekor ceza! Kayıt dışı hasılatın faturası kesildi

Sigara firmasına rekor ceza! Kayıt dışı hasılatın faturası kesildi

Dursun Özbek, Okan Buruk, Icardi... Beşiktaş mağlubiyeti sonrası esti gürledi

Dursun Özbek, Okan Buruk, Icardi... Beşiktaş mağlubiyeti sonrası esti gürledi

Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye küfredenlere müthiş cevap!

Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye küfredenlere müthiş cevap!

Haniye suikastı sonrası gündem olacak ABD iddiası! "Netanyahu kontrolden çıktı, İran'ı yıkmak istiyor..."

Haniye suikastı sonrası gündem olacak ABD iddiası! "Netanyahu kontrolden çıktı, İran'ı yıkmak istiyor..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.