10 milyon TL'lik dizi anlaşması! Hadise ailesiyle kutlamada... Lüks aracına bir bakan bir daha baktı

Özel hayatıyla ve cesur sahne kostümleri ile sık sık gündeme gelen Hadise, 8 bölümlük dizi için anlaşma yaparak oyunculuğa adım atmaya karar vermişti.

Hadise dizi için 10 milyon alacağı iddialarıyla gündemdeyken Bebek'te görüntülendi.

Bebek'te kardeşi Derya Açıkgöz ve annesi Gülnihal Hanım ile objektiflere yansıyan Hadise, "Arkadaşlar kardeşimin doğum günün kutladık. Daha sonra konuşalım" diyerek aracına bindi.

Kendisine ait VIP araçla dolaşan Hadise, bir süredir iş birliği yaptığı bir otomobil markasının 5 milyon TL değerindeki lüks modeliyle geziyor.

Hadise'nin lüks aracı Bebek'te görenlerin dikkatini çekmeyecek gibi değildi. Şarkıcının aracına bir bakan bir daha baktı.

"ERKEĞİN MADDİ GÜCÜ ÖNEMLİ"

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda çarpıcı sözler sarf eden Hadise, "İlişkilerimde ödediğim tatiller olmuştur ama bir kez öderim. Erkek dürüst olacak, 'Benim durumum yok şu an yarı yarıya yapalım' dese ne güzel! Ama erkeğin maddi gücü önemli. Maddi gücü yoksa 'neyine güvenip, bana yaklaşıyorsun?' diye sorarım. ‘Kendine güvenen şöyle gelsin’ diye bir paylaşım da yapmıştım. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel" ifadelerini kullanmıştı. (Milliyet)