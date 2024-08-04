Özgür Demirtaş Instagram'ın kapatılmasına peş peşe paylaşımlarla isyan etti! Kazancı sorulunca...

MYNET-Sosyal medya platformu Instagram geçtiğimiz cuma günü Türkiye genelinde erişime kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli sonrası söz konusu durumun ne zaman sona ereceği ve Instagram'ın açılacağı ise merak konusu oldu.

"Instagram engeli ne zaman kalkacak? Instagram erişimi ne zaman açılacak?" sorularına dair henüz net bir yanıt yokken Özgür Demirtaş'tan peş peşe tepki paylaşımları geldi.

Demirtaş "Gerekiyorsa TEK BAŞIMA muhalefet yaparım Instagram'ı açtırırım." diyerek isyan etti ve "Instagram'ı kapatmanın Filistin’e her hangi bir yararı var mı? YOK. Türkiye’ye bir yararı var mı? YOK. Türkiye ekonomisine bir zararı var mı? VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR... Allah aşkına biraz akıl biraz fikir. Lütfen biraz akıl biraz fikir" dedi.

Bunun üzerine Özgür Demirtaş'ın Instagram'dan bir kazanç elde edip etmediği merak edildi ve bir takipçi bu yönde bir soru sordu.

Sorudan rahatsız olan Demirtaş ise "Instagram üzerinden 1 Türk Lirası kazancım yok. Bu da sana DERT olsun…" dedi.