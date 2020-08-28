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10. Red Bull X-Alps kayıtları tamamlanıyor

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Dünyanın en zorlu macera yarışı olarak değerlendirilen Red Bull X-Alps’in 10. yılı için geri sayım devam ediyor. 20 Haziran 2021’de macera tutkunlarını Alp Dağları’nda buluşturacak etkinliğe katılmak isteyen sporcular için başvuru sürecinde sona gelindi. Başvuruların 31 Ağustos’a kadar süreceği yarışa katılacak olan sporcular 3 haftalık sürede Alp Dağları’nın yaklaşık 1000 kilometrelik kısmını geride bırakmaya çalışacak.

10. Red Bull X-Alps kayıtları tamamlanıyor

Şimdiye kadar sadece 36 sporcunun bitiş çizgisine varabildiği Red Bull X-Alps’e 2021 yılında katılmak isteyenler www.redbullxalps.com adresinden başvurularını yapabiliyor.

İki senede bir macera tutkunlarını Alp Dağları’nda buluşturan Red Bull X-Alps’in, 2021’de düzenlenecek 10. yılı için başvuru sürecinde sona gelindi. Sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendilerini zorladıkları, dünyanın en zorlu macera yarışına katılmak isteyenler 31 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurularını yaparak Alp Dağları’nda yaklaşık 1000 kilometreyi kat etmeye çalışacak sporcuların arasına girmeye çalışacak.

20 Haziran 2021’de başlayacak ve Salzburg’dan Monaco’ya kadar uzanacak mücadelede sporcular zaman zaman paraşütle uçarak zaman zaman da yürüyerek Alp Dağları’na meydan okuyacaklar. Günde en az 100 kilometrelik mesafeyi zorlu doğa şartları, yorgunluk ve sakatlıklara karşın geride bırakmaya çalışacak sporcular, 3 haftalık bir yolculuk sonunda bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele edecek.

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32 SPORCU, TEK MACERA

En fazla 32 kişinin katılabileceği ve her iki günde bir en geride kalanın elendiği Red Bull X-Alps 2021’e katılacak sporcular 14 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Dünyanın en zorlu macera yarışının parkuru ise 16 Mart 2021 tarihinde duyurulacak.
233 sporcudan 36’sı yarışı tamamlayabildi

Geride kalan 9 yılda 6’sı kadın olmak üzere 40 ülkeden 233 sporcunun mücadele ettiği Red Bull X-Alps’te sadece 36 katılımcı bitiş çizgisine gelmeyi başarabildi. İçerisinde 5 spor disiplininin kullanıldığı yarışa başvurular www.redbullxalps.com adresinden yapılıyor.

RED BULL X-ALPS NEDİR?

2003 yılından beri düzenlenen ve dünyanın en zorlu macera yarışı olarak kabul edilen Red Bull X-Alps, iki senede bir dünyanın dört bir yanından gelen macera tutkunlarını bir araya getiriyor. Avusturya Salzburg‘dan, hiç bir vasıta kullanmadan, toplamda 1000 kilometre uzunluğundaki bir rotada vücut ve zihnin sınırlarını zorlayan katılımcılar, Alpler’i geçip Monako’ya kadar sadece yürüyerek, tırmanarak ve yamaç paraşütü yaparak yarışıyorlar. 

RED BULL X-ALPS'İN TARİHÇESİ

İlk kez 2003 yılında hayata geçirilen Red Bull X-Alps’te şimdiye kadar hep İsviçreli katılımcılar mutlu sona ulaştı. Şimdiye kadar 3 farklı şampiyon çıkaran etkinliğin ilk şampiyonu Kaspar Henry olurken, sonraki iki organizasyonda birincilik Alex Hofer’e gitti. Düzenlenen son 6 Red Bull X-Alps’te ise mutlu sona ulaşan isim Chrigel Maurer oldu.

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