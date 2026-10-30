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Apple, yapay zekâ veri mühendisliği girişimi Ascend.io'yu satın aldı

Apple, yapay zekâ veri mühendisliği alanında faaliyet gösteren Ascend.io adlı girişimi satın aldı.

Apple, yapay zekâ veri mühendisliği girişimi Ascend.io'yu satın aldı
Enes Çırtlık

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yapay zekâ veri mühendisliği girişimi Ascend.io'yu satın aldı.

Apple, yapay zekâ veri mühendisliği girişimi Ascend.io yu satın aldı 1

İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI

Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında açıklanan bu satın alma işleminin bir parçası olarak Apple, ajan tabanlı veri mühendisliği konusunda uzmanlaşmış Ascend.io’daki belirli çalışanlara iş teklifi sunacak ve bu çalışanları işe alacak.

Ascend.io'nun internet sitesinde yayımlanan güncellemede ise girişimin "bir sonraki büyük macerasına hazırlanırken faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırdığı" bilgisi verildi.

Kaynak: The Verge

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Anahtar Kelimeler:
Apple yapay zeka
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