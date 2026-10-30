ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yapay zekâ veri mühendisliği girişimi Ascend.io'yu satın aldı.

İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI

Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında açıklanan bu satın alma işleminin bir parçası olarak Apple, ajan tabanlı veri mühendisliği konusunda uzmanlaşmış Ascend.io’daki belirli çalışanlara iş teklifi sunacak ve bu çalışanları işe alacak.

Ascend.io'nun internet sitesinde yayımlanan güncellemede ise girişimin "bir sonraki büyük macerasına hazırlanırken faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırdığı" bilgisi verildi.

Kaynak: The Verge