'10 sene sonra çekirge yiyenlerin sayısı artacak'

Aksu ilçesinde 900 metrekarelik alanda hizmet veren Mira Canlı Hayvancılık ve Böcekçilik Tesisi'nin sahibi emekli turizmci Selami Gökgöl, tesiste 150 binin üzerinde çekirge ve un kurdu yetiştiriyor. Tesisin içi özel ısıtma sistemiyle çöl sıcaklığında tutuluyor. 50 dereceyi bulan ısı nedeniyle içeride bir insanın uzun süre durması imkansızken çekirge ve un kurdunun yaşamını sürdürmesi için bu sıcaklık ideal olduğu belirtiliyor. Tesisin önünde bir tarlası da bulunan Selami Gökgöl, burada yetiştirdiği yeşil çayır bitkisiyle de çekirgeleri besliyor.



'15 YIL ÖNCE BÖCEK PAZARI EKSİKTİ'

Türkiye'de 15 yıl önce böcek pazarının eksikliğini fark ettiğini ve bu alanda yatırım yaptığını kaydeden Gökgöl, amacının para kazanmak ya da aşırı zenginlik olmadığını belirtti. Kurulduğu ilk yıllarda hedef kitle olarak hayvanat bahçelerini seçen Gökgöl, beklediği ilgiyi göremeyince web sitesi kurup çekirge ve un kurdunu Türkiye'nin her yerindeki hobi besicilere göndermeye karar verdi. Evinde sürüngen besleyenler için canlı besin sağladığını belirten Selami Gökgöl, "Türkiye'ye kaçak yollarla canlı besin olacak bu türden hayvanlar sokuluyordu. Biz de sektördeki bu açığı kapatarak büyük ölçüde kaçakçılığın önüne geçmiş olduk. Türkiye'nin her yerine en geç 2 gün içinde teslimat yapıyoruz" dedi.