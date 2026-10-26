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'Green Goblin'den ilham aldı, kendine uçan kaykay yaptı! Nehrin üzerinden uçtu

Çinli içerik üreticisi Song Xingyu, Spider-Man'deki Green Goblin'in planöründen ilham alarak gerçek bir uçan kaykay geliştirdi. İlk prototipte yaşadığı yangının ardından tasarımını yapay zekâ yardımıyla değiştiren genç, geliştirdiği araçla Yangtze Nehri'nin üzerinden uçmayı başardı.

'Green Goblin'den ilham aldı, kendine uçan kaykay yaptı! Nehrin üzerinden uçtu
Enes Çırtlık

İçerik üreticisi Song Xingyu, üzerine binilerek uçulabilen bir kaykay geliştirdi. Spider-Man'deki Green Goblin karakterinin kullandığı planörden esinlenen Song, bu araçla Yangtze Nehri'ni geçti.

14 yaşında okulu bırakan Song, mekanik, uçuş kontrolü ve yapay zekâ alanlarındaki bilgilerini kendi kendine edindi.

İLK PROTOTİP ALEV ALDI

Song, uçan kaykayın ilk versiyonunda beş turbojet motor kullandı. Üç yetişkini havalandırabilecek kadar itiş gücü sağlayan bu motorlar, birlikte çalıştırıldıklarında alev aldı.

Motorlar birbirine fazla yakın ve çok alçakta konumlandırılmıştı. Sıcak egzoz gazları geri dönerek motorların hava girişlerine ulaşıyordu.

Yaşanan sorunun ardından test verilerini bir yapay zekâ ajanına aktaran Song, elektrikli sisteme geçmesi yönünde bir öneri aldı.

Green Goblin den ilham aldı, kendine uçan kaykay yaptı! Nehrin üzerinden uçtu 1
Fotoğraf kaynağı: AmazingAyu/YouTube

İKİNCİ TASARIMDA 10 ELEKTRİKLİ İTİŞ ÜNİTESİ KULLANDI

Bu öneri üzerine tasarımını değiştiren Song, ikinci versiyonda 10 fırçasız elektrikli itiş ünitesi kullandı. Her biri 30 kilogramın üzerinde itiş gücü üreten ünitelerin toplam itiş gücü, dört yetişkinin ağırlığından fazlaydı.

Uçan kaykayın gaz kontrolü ise Song'un parmağına taktığı bir yüzük üzerinden sağlandı.

Asıl zorluk ise dengeyi sağlamaktı. Song, bu sorunu aşmak için iki telefonu yapay zekâ destekli bir uçuş koçuna dönüştürdü. Sistem, kulaklıkları aracılığıyla duruşunu nasıl düzeltmesi gerektiğini kendisine bildiriyordu.

İlk denemelerde düşüşler yaşayan genç içerik üreticisi, 10 günden fazla antrenman yaptı.

YANGTZE NEHRİ'NİN ÜZERİNDEN UÇTU

Çin'in Ulusal Gün tatilinde uçan kaykayıyla havalanan Song, Yangtze Nehri'ni geçti ve memleketinin üzerinde uçtu. Ardından bir nehir boğazının içinden geçerek uçuşunu sürdürdü.

Uçan kaykayın yapımı yaklaşık iki ay sürdü. Video, Douyin'de 4 milyona yakın beğeni aldı.

Takipçilerinden kendisini taklit etmemelerini isteyen Song'un bir sonraki hedefi ise daha yüksek irtifada uçmak.

Kaynak: Interesting Engineering

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Anahtar Kelimeler:
Çin Spider-Man serisi Örümcek Adam
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