10 yıl önceden tüm olacakları bilmiş! Arsenal'ın çeyrek finali sonrası atılan tweet gündeme bomba gibi düştü

Arsenal, Porto'yu eleyip 14 yıl sonra bir kez daha adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Bu muhteşem başarının ardından sosyal medyada atılan bir tweet gündem oldu.

10 YIL ÖNCE HER ŞEYİ BİLMİŞ

Arsenal'in neredeyse her şeyi olan 25 yaşındaki Martin Odegaard hakkında 10 yıl önce atılan tweet maçın ardından paylaşım rekorları kırdı.

"ARSENAL MARTİN ODEGAARD’I TRANSFER EDERSE..."

10 yıl önce atılan gönderide, "Arsenal Martin Odegaard’ı transfer ederse 2024 yılında Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselecek." yazıyordu. Arsenal'ın çeyrek finale çıkmasının ardından bu tweet binlerce etkileşim almayı başardı.





