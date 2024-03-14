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  4. 10 yıl önceden tüm olacakları bilmiş! Arsenal'ın çeyrek finali sonrası atılan tweet gündeme bomba gibi düştü

10 yıl önceden tüm olacakları bilmiş! Arsenal'ın çeyrek finali sonrası atılan tweet gündeme bomba gibi düştü

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2024 12:23
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Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto'yu penaltılarla eleyerek üst tura çıkmasının ardından sosyal medyada yazılan bir yazı gündeme bomba gibi düştü.

10 yıl önceden tüm olacakları bilmiş! Arsenal'ın çeyrek finali sonrası atılan tweet gündeme bomba gibi düştü
Martin Odegaard

Martin Odegaard

NOR Norveç
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
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Arsenal, Porto'yu eleyip 14 yıl sonra bir kez daha adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Bu muhteşem başarının ardından sosyal medyada atılan bir tweet gündem oldu.

10 YIL ÖNCE HER ŞEYİ BİLMİŞ

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Arsenal'in neredeyse her şeyi olan 25 yaşındaki Martin Odegaard hakkında 10 yıl önce atılan tweet maçın ardından paylaşım rekorları kırdı.

"ARSENAL MARTİN ODEGAARD’I TRANSFER EDERSE..."

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10 yıl önce atılan gönderide, "Arsenal Martin Odegaard’ı transfer ederse 2024 yılında Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselecek." yazıyordu. Arsenal'ın çeyrek finale çıkmasının ardından bu tweet binlerce etkileşim almayı başardı.

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