Galatasaray'ın sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan golcüsü Victor Osimhen'in tedavi süreci devam ediyor. Dizinden ameliyat olan ve fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başlayan Nijeryalı futbolcunun, Beşiktaş derbisinde görev alması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün düzenlediği basın toplantısında Victor Osimhen'in Aston Villa maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA YOK"

Victor Osimhen'in henüz koşu çalışmalarına başlamadığına dikkat çekilerek, yıldız futbolcunun iki önemli maçta da süre alamayacağı yönünde Rıdvan Dilmen tarafından değerlendirme yapıldı. Yapılan yorumda şu ifadeler kullanıldı:

"Osimhen'in bence oynama şansı yok, Beşiktaş maçında da yok. Çünkü Okan hoca dün, salon çalışmalarına başladı dedi. Koşuya başlamamış bir oyuncunun bırakın salı akşamını, pazartesi akşamı da oynama şansı yok. O yüzden biraz kafamı karıştırdı."

DİZİNDEN AMELİYAT OLMUŞTU

Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan maçta sakatlanan Victor Osimhen, dizinden operasyon geçirmişti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede ameliyatın başarılı geçtiği ve oyuncunun durumunun günlük olarak takip edildiği aktarılmıştı. Nijeryalı golcünün sahalara tam olarak ne zaman döneceğine dair henüz net bir tarih paylaşılmadı.