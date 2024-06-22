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  4. 10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Fatih Terim'in kızı Buse Terim tek başına tatile çıktı! Kızları sorulunca...

10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Fatih Terim'in kızı Buse Terim tek başına tatile çıktı! Kızları sorulunca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.06.2024 10:12
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Ünlü teknik adam Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Volkan Bahçekapılı ile mart ayında tek celsede boşanmıştı. 10 yıllık evliliğin bitişi magazin gündemine bomba gibi düştü. Boşanmanın ardından Buse Terim tek başına tatile çıktı. Kızları sorulunca yanıtsız bırakmadı.

10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Fatih Terim'in kızı Buse Terim tek başına tatile çıktı! Kızları sorulunca...

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti. Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği mart ayında tek celsede bitti. Terim boşanmanın ardından "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladık" diyerek bir paylaşım yapmıştı.

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O SORUYA KAYITSIZ KALAMADI

Boşanmanın ardından Buse Terim tek başına tatile çıktı.

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Yunan Adası Patmos'da denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isme bir takipçisi kızlarının nerede olduğu sordu.

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Buse Terim o soruya kayıtsız kalamadı ve 'babalarıyla tatildeler' yanıtını verdi.

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Fatih Terim buse terim
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