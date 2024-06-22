MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ablası tahliye edilmişti... Bahar Candan'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! Nihal Candan kardeşini ziyarete gitti

Ablası tahliye edilmişti... Bahar Candan'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! Nihal Candan kardeşini ziyarete gitti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.06.2024 07:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla Kasım 2023'te tutuklanan Nihal Candan'ın aynı suçtan tutuklanan kardeşi Bahar Candan'ın, tutuklu kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak hastaneye yatırıldığı iddia edilmişti. Bahar Candan'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. Nihal Candan kardeşini ziyarete gitti.

Ablası tahliye edilmişti... Bahar Candan'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! Nihal Candan kardeşini ziyarete gitti

Nihal ve Bahar Candan kardeşler lüks yaşamlarını sosyal medyada sergilemeleriyle tanınıyordu. Geçen yıl fenomenlere düzenlenen operasyonlara iki kardeş de dahil edilmişti.

Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı, 16 Kasım'da da tutuklandı.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında adı geçen dolandırıcılık çetesi lideri hakkında karar

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu. Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı.

TAHLİYE OLDU

Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalandı.'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, geçtiğimiz haftalarda tahliye edildi.

HASTANEDE KALIYOR

Gündemden düşmeyen iki kardeşten halen cezaevinde olan Bahar Candan’ın ise Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdiği iddia edilmişti. Hastaneye kaldırıldığı belirtilen Candan’ın nerede olduğu bilinmiyordu.

nihal 1

Ablası Nihal Candan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşini kaldığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ziyaret ettiğini duyurdu.

nihal 2

“GERİ SAYIM BAŞLADI"

Candan bir sonraki paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimizde.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun süre hastanede kalmıştı! TikTok canlı yayınında ortaya çıktıUzun süre hastanede kalmıştı! TikTok canlı yayınında ortaya çıktı
Kaya Sabancı saldırıya uğramıştı! Olay sonrası ilk açıklama: "Orada ölebilirdim"Kaya Sabancı saldırıya uğramıştı! Olay sonrası ilk açıklama: "Orada ölebilirdim"
Elinde kitabı ile tıraş oldu! O halleri olay olduElinde kitabı ile tıraş oldu! O halleri olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
En Çok Okunan Haberler
Bireysel emeklilikte kısmi ödeme dönemi!

Bireysel emeklilikte kısmi ödeme dönemi!

Ablası tahliye edilmişti... Onun da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı

Ablası tahliye edilmişti... Onun da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı

Portekiz maçı sonrası Arda Güler şoku

Portekiz maçı sonrası Arda Güler şoku

"Pınarbaşı’nda gerilim sürüyor" diyerek açıkladı! CHP’li belediye meclis üyesi dövülüp silahla vuruldu

"Pınarbaşı’nda gerilim sürüyor" diyerek açıkladı! CHP’li belediye meclis üyesi dövülüp silahla vuruldu

Hakan Çalhanoğlu dünya devine gidiyor!

Hakan Çalhanoğlu dünya devine gidiyor!

Jayden Oosterwolde'den iddialara cevap

Jayden Oosterwolde'den iddialara cevap

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.