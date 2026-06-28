100. Gazi Koşusu "Bay Nalçakan" kazandı! İşte "Bay Nalçakan"ın hikayesi: 11 yarışta 7 birincilik

Gazi Koşusu bugün yapıldı. Koşuyu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan kazandı.

HALİS KARATAŞ 7'NCİ KEZ KAZANDI

Karataş, bu zaferiyle 7'nci şampiyonluğunu kazandı. Karataş, rekor kırdığı ’Bold Pilot’un (1996) yanı sıra, ’Popular Demand’ (2005), ’Hızel Beyi’ (2006), ’Anatoly’ (2011), ’Matador Yaşar’ (2012) ve ’Blaze to Win’ (2014) isimli taylarla bu önemli yarışı kazandı. Karataş, 100. Gazi Koşusu'nda 'Bay Nalçakan' isimli safkan ile yarışacak.

BAY NALÇAKAN PERFORMANSIYLA GÖZLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

yıl Gazi Koşusu öncesi Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda son prova yapılmıştı. Gazi Koşusu adayları, Mehmet Akif Ersoy Koşusu’nda koşmuştu. 2200 metre mesafede çim pistte 3 yaşlı İngiliz taylarının koştuğu bu önemli koşuyu Bay Nalçakan, jokeyi Halis Karataş ile kazanmıştı.

Bay Nalçakan, koşuyu 2.13.74 bitiriş derecesiyle en yakın rakibine 7 boy fark atarak kazanmıştı.

İş insanı Emrah Nalçakan’ın sahibi olduğu Bay Nalçakan isimli 3 yaşındaki İngiliz safkan, son dönemde elde ettiği önemli zaferlerle Gazi Koşusu’nun favorisi haline gelmişti.

Nalçakan, "Artık klasikleşmiş ama yüzde yüz doğru olan bir söz söyleyim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına koşulan ve Türk yarış atçılığının zirvesinde olan bu önemli yarışta ismimizin yer alması, hele hele favori gösterilmemiz bizim için büyük bir onur ve gurur. Sonuç ne olursa olsun, o gün Atamızın huzuruna çıkacağımızı biliyor, büyük heyecanı şimdiden yaşıyoruz. Bu camiaya emek veren ve o koşuda birlikte mücadele edeceğimiz tüm safkanlara, ilgililerine, sahiplerine yürekten başarılar diliyorum" demişti.

11 YARIŞTA 7 BİRİNCİLİK

Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarına göre Bay Nalçakan, kısa kariyerinde 11 yarışta 7 birincilik elde ederek önemli bir performans ortaya koydu.