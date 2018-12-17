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100 milyon dolarlık serveti var ama tek kuruş harcamadan lüks içinde yaşıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.12.2018 12:17 | Son Güncelleme

Karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor, sosyal medya hesabından lüks yaşamını gözler önüne sererken hakkında çıkan haberler karşısında duyanlar şaşırmadan edemiyor. Ünlü yıldızın herkesi kıskandıran bu lüks hayatının ardında ilginç bir gerçek yatıyormuş.

Çıktığı karşılaşmalar sayesinde milyon dolarlar kazanan Conor McGregor'un lüks yaşamı için tek bir kuruş dahi harcamadığı ortaya çıktı. Bakın ünlü dövüşçü bunu nasıl yapıyormuş...

İrlandalı UFC dövüşçüsü, karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor, lüks yaşamını gözler önüne sermeye devam ediyor.
Geçtiğimiz Ekim ayında Dağıstanlı dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmasıyla adından söz ettiren İrlandalı Conor McGregor lüks yaşamını sık sık sosyal medya üzerinden paylaşıyor.
Ferrari, Lamborghini ve Rolls Royce gibi lüks araçlarla gezinen, lüks takım elbiselerle boy gösteren, kendine ait viski markası çıkaran McGregor hakkında arkadaşı ve koçu John Kavanagh şaşırtan bir açıklamada bulundu.
Irish Independent'a konuşan Kavanagh, "Conor'ın bunlar için para harcaması gerekmiyor" diyerek herkesi şaşırttı.
Kavanagh "Şaşırtıcı gelecek ama aslında çok para harcamıyor. Giydiği her şeyi giymesi için, sürdüğü her şeyi sürmesi için, yediği her yemeği de yemesi için ona para veriyorlar" dedi.
Kavanagh, Conor'ın bu sebeple ilerde maddi bir sıkıntı yaşamayacağını çünkü elindeki her şeyi insanların reklam için ona ücretsiz olarak verdiğini belirtti.
Conor'ın ailesine düşkün olduğunu da ifade eden koçu "Evde oldukça mütevazi bir hayatı var. Kumar oynamıyor" dedi.
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İRLANDA zengin

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