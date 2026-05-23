100 yaşını aşanların yaptığı sabah rutini şaşırttı: Çok basitmiş

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ve “mavi bölgeler” olarak adlandırılan uzun ömürlü topluluklar üzerine yapılan çalışmalar, yaşam tarzının sağlık üzerinde önemli etkileri olduğunu gösteriyor. Araştırmalara göre, 100 yaşını aşan birçok kişinin benzer sabah alışkanlıklarını sürdürdüğü dikkat çekiyor.

GÜNE ERKEN VE SAKİN BAŞLIYORLAR

Uzmanlar, uzun ömürlü bireylerin çoğunun güne erken saatlerde başladığını belirtiyor. Sabah saatlerinde acele etmeden geçirilen zamanın, stres seviyesini azaltabildiği ifade ediliyor.

HAFİF HAREKET VE YÜRÜYÜŞ

Araştırmalara göre düzenli hareket, uzun yaşamın en önemli unsurlarından biri olarak görülüyor. Özellikle kısa yürüyüşler, esneme hareketleri ve hafif egzersizlerin sabah rutininde önemli yer tuttuğu belirtiliyor.

KAHVALTIDA DOĞAL BESİN TERCİHİ

Uzun ömürlü bireylerin işlenmiş gıdalardan uzak durduğu ve kahvaltıda daha doğal ürünleri tercih ettiği ifade ediliyor. Sebze, tam tahıl, zeytin, yoğurt ve kuruyemiş gibi besinlerin sık tüketildiği belirtiliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

SOSYAL VE ZİHİNSEL AKTİVİTELER

Yalnızca fiziksel değil zihinsel ve sosyal hareketliliğin de uzun yaşam üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor. Kitap okumak, sohbet etmek ve günlük plan yapmak gibi alışkanlıkların da rutinlerin parçası olduğu ifade ediliyor.