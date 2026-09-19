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100 yıldır aynı topraklarda yetiştiriliyor! Hasadı başladı, 6 ay saklanabiliyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde coğrafi işaret tescilli kışlık Suluova soğanının hasadına başlandı. Kış boyunca muhafaza edilebilen bu soğan türünün kilosu tarlada 15 TL’den alıcı buluyor. Soğan, Suluova topraklarında 100 yıldır üretiliyor.

100 yıldır aynı topraklarda yetiştiriliyor! Hasadı başladı, 6 ay saklanabiliyor
Gökçen Kökden

İlçede bu yıl 4 bin 200 dekar arazide ekilen soğandan 15 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Erken saatlerden itibaren tarlaların yolunu tutan çiftçiler gün boyunca söktükleri soğanları ayrıştırılan makineleri kullanarak çuvallanmasını sağlıyor.

"SOĞAN HAYATIN TADI"

100 yıldır aynı topraklarda yetiştiriliyor! Hasadı başladı, 6 ay saklanabiliyor 1

Kesildiğinde gözleri yaşartan soğanın kendileri için hayatın tadı anlamı taşıdığını belirten tarım işçisi Fatma Börek, "Soğan bizim için hayatın tadı gibidir. Tuzun yanında eş kardeşi gibi bir şeydir. Hasadı çok zahmetlidir" dedi.

TARLADA KİLOSU 15 LİRA

100 yıldır aynı topraklarda yetiştiriliyor! Hasadı başladı, 6 ay saklanabiliyor 2

40 yıldır soğan üretip satan Kapancı köyünden Yusuf Tozlu ise, "Kışlık soğanlar depolanır. Yaklaşık 6 ay muhafaza edilebilir. Tarlada kilosu 15 TL’den alıcı buluyor" diye konuştu.

"SULUOVA TOPRAKLARINDA 100 YILDIR EKİLİYOR"

100 yıldır aynı topraklarda yetiştiriliyor! Hasadı başladı, 6 ay saklanabiliyor 3

Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, "Soğan Suluova topraklarında 100 yıldır ekiliyor. Bölgede coğrafi işaret tescilli tek soğan türü Suluova soğanıdır. Bu yıl 4 bin 200 dekar arazide ekilen soğandan 15 bin ton civarında rekolte bekleniyor" şeklinde konuştu.
Soğan tarlasındaki hasada katılıp işçilere yardım eden Uzun, ilçede azalan soğan ekiminin yeniden artırılıp ekonomiye daha fazla katkıda bulunulmasına yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
soğan hasat
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