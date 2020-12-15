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100 yıldır boş bir adada duran 'dünyanın en yalnız evi'nin ardındaki gerçek

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 15.12.2020 10:43 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal medyada yeniden gündem olan İzlanda’daki 'dünyanın en yalnız evi'nin ardındaki gerçek hiç de tahmin edildiği gibi değil.

Sosyal medyada şu sıralar sıklıkla paylaşılan 'dünyanın en yalnız evi' İzlanda’nın Ellidaey Adası'nda bulunur. Son yıllarda ada ve gizemli evin sahibi, spekülasyonları körükleyen sayısız haber ve makalede yer aldı. Pek çok kişi, hayranlık uyandıran fotoğraflar karşısında helikopter pisti, iskelesi veya komşusu olmayan ev için salgının geçmesini beklemek için mükemmel bir yer olduğu konusunda yüzlerce paylaşım yapıldı. Şakalar kadar ev hakkında yapılan iddialarda oldukça popüler hale geldi.

YALNIZ EVLE İLGİLİ KOMPLO TEORİLERİ

En popüler iddia, The Independent'da yayınlanan ve adanın İzlanda hükümeti tarafından sanatçı Björk'e hediye edilmiş olmasıdır. Gazetenin haberine göre Björk kendine bir ev ve kayıt stüdyosu inşa etmek için İzlanda hükümeti ile görüşmüş ve ada kendisine hediye edilmiştir. Gerçekte, Björk böyle bir talepte bulunmamıştır ve söylenti hızla çürütülmüştür.

Dünyanın en yalnız evi ile ilgili diğer popüler iddialar ise şu şekildedir:

  • Zombi saldırısı sırasında kullanılmak üzere gizemli bir milyarder tarafından yaptırılmıştır.
  • Fanatik dindar bir keşişin sığınağı olarak yaptırılmıştır.
  • Ev aslında yoktur ve fotoğraflara photoshop ile eklenmiştir.

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EV HAKKINDAKİ GERÇEK...

Ev hakkındaki gerçek, bu söylentilerdeki kadar heyecan verici değil. Adada 18. yüzyıldan itibaren bir avuç ailenin yaşadığı bilinmektedir ancak ada 1930'lardan beri tamamen ıssızdır. 18. ve 19. yüzyıllarda buradaki şartlara göğüs geren az sayıdaki insan için hayat yorucu ve yalnızlıkla doluydu. Adanın başlıca besin kaynağı olan balık ve martılarla besleniyorlardı. 1930'larda adada kalan beş aile, yaşam şartlarının çok daha iyi olacağını düşünerek anakaraya taşınmış ve ada o günden beri boş kalmıştır.

Dışarıdan cennet gibi bir sığınak olarak görünse de evde elektrik, su veya tesisat bulunmamaktadır. Ancak yağmur suyu ile beslenen ve uzun av günü ardından bir ihtiyaç olan saunası bulunmaktadır. Bununla birlikte, doğal yağmur suyu toplama sistemiyle beslenen, uzun bir av gününün ardından gerekli olan kendi saunasına sahiptir.


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