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100 yıllık kulübün elektrikleri kesildi! Tarsus İdman Yurdu'na şok...

25.01.2023 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nun borç nedeniyle elektrikleri kesildi. Kulüp Başkanı Cem Kavalcı, çeşitli kurumlara 25 milyon TL tutarındaki borçları için destek gelmemesi halinde kulübün kapanma aşamasına geleceğini söyledi.

100 yıllık kulübün elektrikleri kesildi! Tarsus İdman Yurdu'na şok...

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, ekonomik zorlukla baş etmeye çalışıyor.

"SAHAYA ÇIKAMAYABİLİRİZ"

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Borç nedeniyle elektrikleri kesilen kulübün başkanı Cem Kavalcı, destek gelmezse kulübün kapanma aşamasına geleceğini söyledi. Kavalcı, "Tarsus'ta destek sözü veren siyasiler ve idareciler sözlerini tutmadı. Borcumuz net 25 milyon TL. Tek kuruş paramız yok. Belki bu hafta sonu Menemen maçında sahaya çıkarmayacağız. Genç oyuncular bile kadro çıkarmaya yetmiyor, sahaya çıkacak oyuncu kalmadı. Sahaya çıkamayabiliriz." dedi.

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Kavalcı, son çare olarak Ankara'ya giderek kulübün anahtarını Anıtkabir'e bırakacaklarını söyledi. (DHA)

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