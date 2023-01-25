100 yıllık kulübün elektrikleri kesildi! Tarsus İdman Yurdu'na şok...

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, ekonomik zorlukla baş etmeye çalışıyor.

"SAHAYA ÇIKAMAYABİLİRİZ"

Borç nedeniyle elektrikleri kesilen kulübün başkanı Cem Kavalcı, destek gelmezse kulübün kapanma aşamasına geleceğini söyledi. Kavalcı, "Tarsus'ta destek sözü veren siyasiler ve idareciler sözlerini tutmadı. Borcumuz net 25 milyon TL. Tek kuruş paramız yok. Belki bu hafta sonu Menemen maçında sahaya çıkarmayacağız. Genç oyuncular bile kadro çıkarmaya yetmiyor, sahaya çıkacak oyuncu kalmadı. Sahaya çıkamayabiliriz." dedi.

Kavalcı, son çare olarak Ankara'ya giderek kulübün anahtarını Anıtkabir'e bırakacaklarını söyledi. (DHA)

