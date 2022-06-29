Asal sayılar sadece kendilerine ve 1'e bölünebilen sayılardır. Asal bir sayı, 1 veya kendisinden başka bir sayıya bölündüğünde, sıfır olmayan bir kalan elde edilir.

Bir sayının asal sayı olabilmesi için bölme işleminin ardından herhangi bir kalanının olmaması gerekmektedir. Bu tip sayılar, asal sayı olarak tanımlanır. Asal sayılar 2 tane böleni olan pozitif tam sayılardır. 2 rakamı ile başlayan asal sayılar tek sayılardan oluşmaktadır. Yalnızca 2 rakamı çift asal sayı olarak kabul edilmektedir.

101 asal mı? 101 sayısı asal mıdır?

101 sayısı asal sayıdır. Bir sayıya asal sayı diyebilmek için bazı şartları sağlıyor olması gerekmektedir. 101 sayısı hem 1'e hem de kendisine yani 101 sayısına tam bir şekilde bölünebilmektedir. Başka herhangi bir tam böleni olmayan 101 sayısı asal sayıdır. Ayrıca 101 sayısı üç basamaklı asal sayıların başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 3 basamaklı en büyük asal sayı ise 997 sayısıdır.



