143 asal mı? 143 sayısı asal mıdır?

Asal sayılar, doğal sayı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca 2 rakamı hariç kabul edilen bütün asal sayılar, tek sayıdır.

Asal sayı nedir?

Asal sayılar, yalnızca kendisine ve 1'e kalansız bölünebilen sayılardır. Asal sayılar 1'den büyük sayılardır. Yalnızca iki çarpanı vardır. Bunlar 1 sayısı ve sayının kendisidir. Yani bu sayılar 1'den başka bir sayıya ve sayının kendisine kalansız bir şekilde bölünemez.

143 sayısı asal mıdır?

143 sayısı asal sayı değildir. Çünkü bir sayıya asal sayı diyebilmemiz için sadece 2 tane pozitif tam bölene sahip olması gerekmektedir. Ayrıca asal sayıların 2 tane çarpana sahip olması gerekmektedir. Fakat 143 sayısı hem 1’e ve kendisine hem de 11 ve 13 sayılarına kalansız bir şekilde bölünebilmektedir. Dolayısıyla 2'den fazla pozitif bölene sahip olan 143 sayısı asal sayı olarak edilmemektedir.



