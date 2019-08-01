107 yaşına giren kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı: Asla evlenmedim!

Tarihte daha önce bu kadar fazla insanın 100 yaşının üzerinde yaşadığı bir zaman olmamıştı. Yaşam kalitesi arttıkça, 100'den daha ileriye ulaşan daha fazla sayıda emekli var. Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde 107. yaş gününü kutlayan Louise Jean Signore!

New York, Bronx’ta yaşayan kadın, uzun ömürlü olmasını, hiç ummadığımız tuhaf bir nedenden kaynaklandığını söyledi. Bu neden tahmin edebileceğiniz gibi sadece sağlıklı beslenmek ya da çok yakın arkadaşlarınız olması değil. Louise Jean’e göre sırrı bekar kalmak. yaşlı kadın açıklamalarında şöyle dedi: "107'nin sırrını düşünüyorum: Hiç evlenmedim. Bence sır bu. Kız kardeşim, 'Keşke hiç evlenmeseydim' der."

KARDEŞİ DE 102 YAŞINDA

Louise Jean Signore'un doğum günü kutlamasına 100'den fazla misafir katıldı. Louise Jean’in kız kardeşi neredeyse onun kadar yaşlı - 102 yaşında. Yani, doğal olarak, birçok İnternet kullanıcısı, uzun ömürlülüğün genetik olup olamayacağını da merak ediyordu.

BİR GÜNÜ DOLU DOLU GEÇİRİN

Neyse ki bizim için, Louise Jean'ın daha uzun süre sağlıklı ve uzun kalması için başka kullanışlı ipuçları da vardı. Yaşlı kadın diğer tavsiyelerini ise şöyle özetledi: "İtalyan gıda. İtalyan yemeği çok iyi. Soda yok, pasta yok, ”dedi. Medyada, şu anda yaşadığı Coop City'deki Bartow Topluluk Merkezinde aktif kaldığını belirtti. “Egzersizleri varsa, egzersiz yapıyorum. Dans ettilerse dans ederim. Hala biraz dans ederim. Öğle yemeğinden sonra tombala oynayacağım, bir günü tam olarak dolu dolu geçiririm. ”