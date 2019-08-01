107 yaşına giren kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı: Asla evlenmedim!

Tarihte daha önce bu kadar fazla insanın 100 yaşının üzerinde yaşadığı bir zaman olmamıştı. Yaşam kalitesi arttıkça, 100'den daha ileriye ulaşan daha fazla sayıda emekli var. Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde 107. yaş gününü kutlayan Louise Jean Signore!
New York, Bronx’ta yaşayan kadın, uzun ömürlü olmasını, hiç ummadığımız tuhaf bir nedenden kaynaklandığını söyledi. Bu neden tahmin edebileceğiniz gibi sadece sağlıklı beslenmek ya da çok yakın arkadaşlarınız olması değil. Louise Jean’e göre sırrı bekar kalmak. yaşlı kadın açıklamalarında şöyle dedi: "107'nin sırrını düşünüyorum: Hiç evlenmedim. Bence sır bu. Kız kardeşim, 'Keşke hiç evlenmeseydim' der."
KARDEŞİ DE 102 YAŞINDA
Louise Jean Signore'un doğum günü kutlamasına 100'den fazla misafir katıldı. Louise Jean’in kız kardeşi neredeyse onun kadar yaşlı - 102 yaşında. Yani, doğal olarak, birçok İnternet kullanıcısı, uzun ömürlülüğün genetik olup olamayacağını da merak ediyordu.
BİR GÜNÜ DOLU DOLU GEÇİRİN
Neyse ki bizim için, Louise Jean'ın daha uzun süre sağlıklı ve uzun kalması için başka kullanışlı ipuçları da vardı. Yaşlı kadın diğer tavsiyelerini ise şöyle özetledi: "İtalyan gıda. İtalyan yemeği çok iyi. Soda yok, pasta yok, ”dedi. Medyada, şu anda yaşadığı Coop City'deki Bartow Topluluk Merkezinde aktif kaldığını belirtti. “Egzersizleri varsa, egzersiz yapıyorum. Dans ettilerse dans ederim. Hala biraz dans ederim. Öğle yemeğinden sonra tombala oynayacağım, bir günü tam olarak dolu dolu geçiririm. ”
YASAL OLARAK KÖR
Ancak, kadının hayatı hep toz pembe gitmedi birçok zorluk da yaşadı. Yasal olarak kör, son zamanlarda zatürree olmuş ve 103 yaşında saldırıya uğramış ve soyulmuştu. Louise Jean bu engelleri aştı ve devam etti.
SİZ DE BUNLARI YAPARAK UZUN YAŞAYABİLİRSİNİZ
Şu anda, ABD’deki dünyanın en yaşlı yaşayan kadını 114 yaşındaki Atelia Murphy. New York’ta yaşıyor. 100 ve daha uzun bir süredir yaşamayı planlıyorsanız, nasıl yaşayacağınızla ilgili daha fazla ipucu isteyebilirsiniz. Héctor García ve Francesc Miralles'in yazdığı “Ikigai: Uzun ve Mutlu Bir Hayatın Japon Sırrı” adlı kitabı tam da aradığınız şeye sahip. Kitabın yazarları, İkigai'nin (veya tutkunun) Japon zihniyetinin yaşam kalitenizi nasıl büyük ölçüde iyileştirebileceğini ve sizi sağlıklı ve mutlu bir insana dönüştürebileceğini açıklıyor.
AKTİF KALIN, ÇOK GÜLÜN
García ve Miralles, asla emekli olmamanız gerektiğini ve sürekli aktif kalmak gerektiğini tavsiye olarak veriyor. Ayrıca, yavaşlayıp acele etmemeyi, normalde alacağınız yiyeceğin sadece yüzde 80'ini yemeyi, aktif bir sosyal hayata sahip olmayı, egzersiz yapmayı, çok gülmeyi, doğada çok fazla zaman geçirmeyi, minnettar olmayı ve yaşamayı önerdiler. Tüm bu ipuçlarını deneyip Louise Jean’den daha uzun süre yaşayabilirsiniz.
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