1075 yıl hapis cezası almıştı! Adnan Oktar'ın son haline Ezgi Mola kayıtsız kalmadı! Filiz Akın da destek verdi

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı. Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi'ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar'ın yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Adnan Oktar'ın fon halini sosyal medyadan paylaşan İzzet Çapa, paylaşımına, "Tam 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar’ın Edirne Cezaevi’nde çekilmiş son fotoğrafı...



Saç boyası, cilt bakımı ve kostüm tasarımında gram değişme yok... Sadece saçlar uzamış biraz... Ve geçen yılların aksine, sanki daha da gençleşmiş... Hakikaten enteresan..." yorumunda bulundu.

"ACABA PLASTİK CERRAHİ UZMANI DA..."

İzzet Çapa'nın paylaşımına kayıtsız kalamayan başarılı oyuncu Ezgi Mola, "Acaba plastik cerrahi uzmanı da ceza almış olabilir mi? Sadece sordum , kötü bir niyetim yok" yorumuyla dikkat çekti.

Yeşilçam efsanesi Filiz Akın da, Ezgi Mola'yı desteklerken, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, şaşkınlığını gizleyemedi.



