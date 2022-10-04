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  4. 11 ay evli kalmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı

11 ay evli kalmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı

04.10.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolga Akış ile 11 ay evli kaldıktan sonra boşanan Zeynep Bastık yeni aşka yelken açtı. İddialara göre yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşayan Zeynep Bastık'ın ilişkisinin bu sefer gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği söyleniyor.

11 ay evli kalmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı

Garip ayrılık mesajları yayınlayarak boşanacaklarını duyuran Tolga Akış ve Zeynep Bastık 11 ay evli kalabilmişti. İkiliden Zeynep Bastık boşandıktan sonra iddialı pozlar vererek adından söz ettiriyordu. Genç şarkıcı şimdilerde yeni aşka yelken açtı.

İki ay önce boşanan şarkıcı, 2. Sayfa'da yer alan habere göre, bir aydır yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı.

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İkilinin aşkı ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. İkili, önceki gün aynı ayna karşısında poz vererek peş peş Instagram hesaplarından paylaştı.

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Çift ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık sosyal medya
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