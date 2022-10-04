Zeynep Bastık kasığına kadar yırtmacıyla cesaretini konuşturdu

Sahne fiyatını artırdığı ve kazancını da gayrimenkule yatırdığı söylenen Zeynep Bastık pozlarıyla dikkat çekiyor. Sık sık evinde iç çamaşırlarıyla poz vererek gündeme gelen Bastık yine iddialı bir seçim yaptı.

11 ay evli kaldıktan sonra boşanma kararı olan genç popçu siyah elbisesiyle dikkat çekti. Kasığına kadar yırtmaç tercih eden Zeynep Bastık'a "Boşanmak yaradı" yorumları geldi.

Bazı takipçiler ise "Elbisenin yarısını yapmamışlar" yorumlarında bulunarak Bastık'ın elbisesini beğenmedi.

Model Deniz Akkaya ise şarkıcıya "Elbise ve içindeki ateş" yorumunda bulundu.

