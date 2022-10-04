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Zeynep Bastık kasığına kadar yırtmacıyla cesaretini konuşturdu

04.10.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinde verdiği iç çamaşırlı pozlarla son dönemde dikkat çeken Zeynep Bastık bu sefer kasığına kadar dekolte seçimiyle öne çıktı. Son dönemde sahne ücretiyle adından söz ettiren şarkıcıyı görenler "Boşanmak yaradı" yorumlarında bulunuyor.

Zeynep Bastık kasığına kadar yırtmacıyla cesaretini konuşturdu

Sahne fiyatını artırdığı ve kazancını da gayrimenkule yatırdığı söylenen Zeynep Bastık pozlarıyla dikkat çekiyor. Sık sık evinde iç çamaşırlarıyla poz vererek gündeme gelen Bastık yine iddialı bir seçim yaptı.

11 ay evli kaldıktan sonra boşanma kararı olan genç popçu siyah elbisesiyle dikkat çekti. Kasığına kadar yırtmaç tercih eden Zeynep Bastık'a "Boşanmak yaradı" yorumları geldi.

Ekran Alıntısı

Bazı takipçiler ise "Elbisenin yarısını yapmamışlar" yorumlarında bulunarak Bastık'ın elbisesini beğenmedi.

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Zeynep Bastık yatak odasından iç çamaşırlı pozunu paylaştıZeynep Bastık yatak odasından iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Model Deniz Akkaya ise şarkıcıya "Elbise ve içindeki ateş" yorumunda bulundu.

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Zeynep Bastık dekolte ele
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