11 KASIM REYTİNG SONUÇLARI! Gönül Dağı, Kardeşlerim, Sakla Beni, Bir Derdim Var, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 11 Kasım Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Sakla Beni, Bir Derdim Var, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 11 Kasım Cumartesi gününün reyting sonuçları...

11 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Kasım Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.



GEÇEN HAFTANIN (4 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

4 Kasım Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Kardeşlerim”, 3.sırada TRT1'de ekrana gelen Gönül Dağı özeti" yer aldı.

AB grubunda ise yine TR1'de ekrana gelen “Gönül Dağı”, 2.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada “Güldür Güldür Show özeti” yer aldı.







