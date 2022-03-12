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11 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Survivor All Star hangi isim gitti?

12.03.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da 11 Mart 2022 Cuma akşamı birinci gitme adayı belli olacak. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'da yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunu kaybeden ünlüler takımı, bir ismi seçerek haftanın ilk gitme adayı yaptı. Kaç haftadır dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımı 11 Mart Cuma akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu da kaybetti. İşte 11 Mart 2022 Survivor eleme adayı!

11 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Survivor All Star hangi isim gitti?

Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler takımı haftanın ilk dokunulmazlık oyununda tüm hünerlerini sergiledi. İki takımda 11 Mart 2022 akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kazanmayı ne kadar istediklerini gösterdi. Parkuru alt üst eden ünlüler ve gönüllüler takımı nefes kesen bir mücadele verdi. Tüm bu uğraşlara rağmen dokunulmazlık oyununun kazananı gönüllüler takımı oldu. Bu durumda da konseyde elenecek bir isim ünlüler takımından çıktı. Survivor All Star'da 11 Mart 2022 akşamı ismi çıkan ilk eleme adayına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

11 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

11 Mart 2022 akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı gene zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. İki takımda dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu ilk kadınlar daha sonra erkekler oynadı. Dokunulmazlık oyununda iki takımın erkekleri ve kadınları çok çekişmeli bir oyun oynadı ve berabere geldi. Bu durumda ünlüler ve gönüllüler bayrak mücadelesine çıktı. Son ana kadar berabere giden en iyiler yarışında 2-2 gelen ünlüler ve gönüllüler takımı arasında dokunulmazlığı kimin kazanacağı bayrak sayısına bağlıydı. O son sayı da Berkan'ın atışı ile belli oldu. Dokunulmazlığı ve büyük ödülü gönüllüler takımı kazandı.

11 MART 2022 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

11 Mart 2022 akşamı Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı bir aday seçti. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için yarışmacılar kadın yarışmacılardan birinin ismi yazılmadı. Dolayısıyla haftanın ilk eleme adayı erkek oldu. Ünlüler takımından en fazla oy alarak ilk gitme adayı Sercan Yıldırım oldu.

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Survivor'da ünlü isim eleme adayı oldu!Survivor'da ünlü isim eleme adayı oldu!
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survivor Acun Ilıcalı
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