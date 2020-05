11 Mayıs öncesi berberler ve kuaförlerde sıkı temizlik önlemi

Gölbaşı Belediyesi, 11 Mayıs tarihinde tekrar faaliyetlerine başlayacak olan berber ve kuaförlerde hijyen ve denetim çalışmalarına ağırlık verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar sonrasında 11 Mayıs tarihinde tekrardan faaliyetlerine başlayacak olan berber ve kuaförlerde hijyen ve denetim çalışmalarına ağırlık vereceklerini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye tarafından dezenfeksiyon işlemleri ve kit dağıtımı gerçekleştireceklerini belirtti. Gölbaşı Belediyesi olarak esnafın her zaman yanında olduğunu söyleyen Şimşek, “Gölbaşı sınırları içerisinde faaliyet gösteren çok kıymetli berber ve kuaför kardeşlerim, zorlu dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde her zaman yanınızda olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 11 Mayıs itibarı ile açılacak olan tüm berber ve kuaför işletmelerimizde dezenfeksiyon işlemlerini sağlayacağımızı ve hijyen kitleri hediye edeceğimizi bildirmek isterim. Bu zorlu şartlar altında Gölbaşı Belediyesi her zaman yanınızda. Sizler de ihtiyaçlarınızı, beklentilerinizi 0312 485 54 30 irtibat numaramızdan bizlere ulaştırabilirsiniz” dedi.