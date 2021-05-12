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11 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! EDHO mu Masumlar Apartmanı mı birinci oldu?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
12.05.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mayıs Salı akşamı Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), Baraj, Sefirin Kızı, Hekimoğlu gibi diziler, seyirciyle buluştu. İzleyicinin ilgisine yani izlenme oranlarına göre ölçülen reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren belli oluyor…

11 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! EDHO mu Masumlar Apartmanı mı birinci oldu?

TRT1’de Masumlar Apartmanı, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) Star TV’de Sefirin Kızı final bölümüyle, yine FOX’ta Baraj final bölümüyle ve Kanal D ekranlarında ise Hekimoğlu AB ve Total reytinglerde birbirleriyle yarıştı. 11 Mayıs reyting sonuçları açıklandı.

İŞTE 11 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

11 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

11 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! EDHO mu Masumlar Apartmanı mı birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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FOX Haber
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