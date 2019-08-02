11 Milyon abonesi olan YouTuber, feci bir kazayla can verdi!

YouTube’da The King of Random adıyla bilinen ve genelde bilimsel deneyler/aktiviteler yapan Grant Thompson, ABD’nin Utah kentinde yamaç paraşütü yapmaya gitti. Honeymoon Trail adlı bölgede paraşütle atlayış gerçekleştiren isim, belirlenen saatte geri dönüş yapmadı ve telefonlara da cevap vermedi. Bunun üzerine ailesi de yetkililere haber verdi.

KAZA ANINDA YALNIZDI

Thompson’ın menajeri ve arkadaşı Larry Shapiro, “Kaza anında yalnızdı ve güçlü bir ters rüzgara yakalandı. Bu nedenle de aparatları, toparlanamayacağı kadar büyük bir kuvvetle yere çarptı.” dedi. Washington County Şerif Ofisi Arama & Kurtarma ekibi talihsiz adamın bedenini bulup geri getirmeyi başardı.

'VİDEOLARI İNSANLARDA ÖZGÜVEN YARATTI'

“Grant, YouTube alanında bir öncüydü, her zaman insanları meraklarına meydan okumaları için cesaretlendirdi ve videoları insanda özgüven yarattı” diyen Shapiro, “Geçtiğimiz günlerde kamera önünde olmayı bıraktı çünkü karısı ve çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilmek istiyordu. Her zaman kaliteli bir hayat istedi.” açıklamasını yaptı.