11 Milyon abonesi olan YouTuber, feci bir kazayla can verdi!

“Grant, YouTube alanında bir öncüydü, her zaman insanları meraklarına meydan okumaları için cesaretlendirdi ve videoları insanda özgüven yarattı” diyen Shapiro, “Geçtiğimiz günlerde kamera önünde olmayı bıraktı çünkü karısı ve çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilmek istiyordu. Her zaman kaliteli bir hayat istedi.” açıklamasını yaptı.

YouTube’da The King of Random adıyla bilinen ve genelde bilimsel deneyler/aktiviteler yapan Grant Thompson, ABD’nin Utah kentinde yamaç paraşütü yapmaya gitti. Honeymoon Trail adlı bölgede paraşütle atlayış gerçekleştiren isim, belirlenen saatte geri dönüş yapmadı ve telefonlara da cevap vermedi. Bunun üzerine ailesi de yetkililere haber verdi.

2010 YILINDA BU İŞE BAŞLAMIŞTI

2010 yılında YouTube’a giren Thompson, geçtiğimiz 9 yılda sitenin bilim tarafında önde gelen isimlerden biri oldu. Thompson, yaklaşık 1000 adet ilginç ve dikkat çekici bilimsel video çekmişti. Thompson’un kanalındaki programları bir süredir Nate Bonham ve Calli sunuyor. Kanalın şu anda 11.6 milyon abonesi ve 2,4 milyar toplam izlenme sayısı var.

BİR ANMA VİDEOSU YAYINLANDI

The King of Random YouTube ve Instagram hesaplarında Thompson için bir anma videosu yayınlanırken, hayranlardan da The King of Random (Rastgeleliğin Kralı) için rastgele birine bir iyilik yapılması istendi. Ayrıca “Grant’ın mirası bu kanalda ve yarattığı küresel toplulukta yaşayacak” denildi.