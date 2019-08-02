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11 Milyon abonesi olan YouTuber, feci bir kazayla can verdi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 02.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

YouTube’da blimsel deneyler yapan ve internette The King of Random adıyla tanınan Grant Thompson’ın, yamaç paraşütü yaparken geçirdiği kaza sonucu hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Açıklamayı, Thompson’ın menajeri ve arkadaşı Larry Shapiro gerçekleştirdi.

YouTube’da The King of Random adıyla bilinen ve genelde bilimsel deneyler/aktiviteler yapan Grant Thompson, ABD’nin Utah kentinde yamaç paraşütü yapmaya gitti. Honeymoon Trail adlı bölgede paraşütle atlayış gerçekleştiren isim, belirlenen saatte geri dönüş yapmadı ve telefonlara da cevap vermedi. Bunun üzerine ailesi de yetkililere haber verdi.

KAZA ANINDA YALNIZDI

Thompson’ın menajeri ve arkadaşı Larry Shapiro, “Kaza anında yalnızdı ve güçlü bir ters rüzgara yakalandı. Bu nedenle de aparatları, toparlanamayacağı kadar büyük bir kuvvetle yere çarptı.” dedi. Washington County Şerif Ofisi Arama & Kurtarma ekibi talihsiz adamın bedenini bulup geri getirmeyi başardı.

'VİDEOLARI İNSANLARDA ÖZGÜVEN YARATTI'

“Grant, YouTube alanında bir öncüydü, her zaman insanları meraklarına meydan okumaları için cesaretlendirdi ve videoları insanda özgüven yarattı” diyen Shapiro, “Geçtiğimiz günlerde kamera önünde olmayı bıraktı çünkü karısı ve çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilmek istiyordu. Her zaman kaliteli bir hayat istedi.” açıklamasını yaptı.

2010 YILINDA BU İŞE BAŞLAMIŞTI

2010 yılında YouTube’a giren Thompson, geçtiğimiz 9 yılda sitenin bilim tarafında önde gelen isimlerden biri oldu. Thompson, yaklaşık 1000 adet ilginç ve dikkat çekici bilimsel video çekmişti. Thompson’un kanalındaki programları bir süredir Nate Bonham ve Calli sunuyor. Kanalın şu anda 11.6 milyon abonesi ve 2,4 milyar toplam izlenme sayısı var.

BİR ANMA VİDEOSU YAYINLANDI

The King of Random YouTube ve Instagram hesaplarında Thompson için bir anma videosu yayınlanırken, hayranlardan da The King of Random (Rastgeleliğin Kralı) için rastgele birine bir iyilik yapılması istendi. Ayrıca “Grant’ın mirası bu kanalda ve yarattığı küresel toplulukta yaşayacak” denildi.

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