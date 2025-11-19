MAGAZİN

Engin Akyürek ile Gülsim Ali başroldeydi! Daha yeni başlamadı ama olmadı! Bereketli Topraklar için final kararı

Show TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’ için şaşırtan karar verildi.

Öznur Yaslı İkier

Engin Akyürek ile Gülsim Ali'nin başrolde olduğu yeni dizi Reytinglerde beklentiyi karşılamadı.

Yönetmeni ve senaristi değişen dizinin son aldığı reytingler de düşük çıkınca 5. bölümde daha fazla zarar etmeden bitirilmesine karar verildi.

Son olarak 3. bölümü yayınlanan dizi 2 bölüm sonra yayın hayatına veda edecek.

Bereketli Topraklar’ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

