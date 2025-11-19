Engin Akyürek ile Gülsim Ali başroldeydi! Daha yeni başlamadı ama olmadı! Bereketli Topraklar için final kararı

Engin Akyürek ile Gülsim Ali'nin başrolde olduğu yeni dizi Reytinglerde beklentiyi karşılamadı.

FİNAL KARARI VERİLDİ

Yönetmeni ve senaristi değişen dizinin son aldığı reytingler de düşük çıkınca 5. bölümde daha fazla zarar etmeden bitirilmesine karar verildi.

Son olarak 3. bölümü yayınlanan dizi 2 bölüm sonra yayın hayatına veda edecek.

Bereketli Topraklar’ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.