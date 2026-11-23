Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir, sahasında konuk ettiği Çorum FK’yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan turuncu-lacivertliler, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıda da rakibinin golüne engel olamayan İstanbul ekibi, 68. dakikada kalesinde gördüğü golle 2-0 geriye düştü. Mücadelenin son bölümünde etkili bir oyun ortaya koyan Başakşehir, 77. dakikada Eldor Shomurodov’un kaydettiği golle farkı 1’e indirdi.

Bu golün ardından beraberlik için baskısını artıran ev sahibi ekipte, 69. dakikada Davie Selke’nin yerine oyuna giren Bertuğ Yıldırım sahneye çıktı. Genç futbolcu, 82. dakikada attığı golle skora denge getirdi.

Golün ardından oyunun kontrolünü eline alan Başakşehir, 86. dakikada Bertuğ Yıldırım’ın bir kez daha fileleri havalandırmasıyla 3-2 öne geçti. Mücadelenin 90+1. dakikasında yeniden sahneye çıkan Yıldırım, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydetti. Böylece 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-2 kazanan Başakşehir, sahasında önemli bir geri dönüşe imza attı.

Karşılaşmanın son bölümünde 9 dakika içerisinde 3 gol kaydeden Bertuğ Yıldırım, kariyerinin ilk hat-trick’ini gerçekleştirirken takımına galibiyeti getiren isim oldu.