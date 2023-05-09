11 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın hediyesi Fenerbahçeli yıldız! Samsunspor'dan büyük sürpriz...

Spor Toto 1. Lig'de gösterdiği performansla bitime 6 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig'e yükselmişti. İddialı bir kadro kurmayı ve Süper Lig'de ses getirmeyi planlayan Karadeniz ekibinden flaş bir hamle geldi.

EROĞLU'NDAN SÜRPRİZ TALEP

Samsunspor'da Serdar Dursun, Jean-Philippe Krasso ve Matias Vargas gibi isimlerin gündeme geldiği ifade edilirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sürpriz bir futbolcuyu daha talep ettiği kaydedildi.

MERT HAKAN YANDAŞ'I İSTİYOR

Eroğlu'nun yönetimden özel isteğinin Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş olduğu belirtildi.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Ajansspor'un haberine göre Samsunspor, 28 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde resmi teklif yapacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan Yandaş, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

