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11 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın hediyesi Fenerbahçeli yıldız! Samsunspor'dan büyük sürpriz...

09.05.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve 11 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor, yeni sezon çalışmalarına başladı. Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Samsunspor'un hedefinde Fenerbahçe'nin yıldız isminin olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

11 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın hediyesi Fenerbahçeli yıldız! Samsunspor'dan büyük sürpriz...

Spor Toto 1. Lig'de gösterdiği performansla bitime 6 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig'e yükselmişti. İddialı bir kadro kurmayı ve Süper Lig'de ses getirmeyi planlayan Karadeniz ekibinden flaş bir hamle geldi.

EROĞLU'NDAN SÜRPRİZ TALEP

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Samsunspor'da Serdar Dursun, Jean-Philippe Krasso ve Matias Vargas gibi isimlerin gündeme geldiği ifade edilirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sürpriz bir futbolcuyu daha talep ettiği kaydedildi.

MERT HAKAN YANDAŞ'I İSTİYOR

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Eroğlu'nun yönetimden özel isteğinin Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş olduğu belirtildi.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

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Ajansspor'un haberine göre Samsunspor, 28 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde resmi teklif yapacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan Yandaş, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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