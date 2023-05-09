11 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın hediyesi Fenerbahçeli yıldız! Samsunspor'dan büyük sürpriz...

Spor Toto 1. Lig'de gösterdiği performansla bitime 6 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig'e yükselmişti. İddialı bir kadro kurmayı ve Süper Lig'de ses getirmeyi planlayan Karadeniz ekibinden flaş bir hamle geldi.
Samsunspor'da Serdar Dursun, Jean-Philippe Krasso ve Matias Vargas gibi isimlerin gündeme geldiği ifade edilirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sürpriz bir futbolcuyu daha talep ettiği kaydedildi.
Eroğlu'nun yönetimden özel isteğinin Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş olduğu belirtildi.
Ajansspor'un haberine göre Samsunspor, 28 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde resmi teklif yapacak.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan Yandaş, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.