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119 asal mı? 119 sayısı asal mıdır?

29.06.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sınavlara hazırlık aşamasındaki önemli konulardan bir tanesi de asal sayılardır. Asal sayı nedir, bir sayının asal sayı olabilmesi için gereken şartlar nelerdir, 119 asal mı? 119 sayısının asal olduğunu anlamak için hangi kurallara dikkat etmek gerekir?

119 asal mı? 119 sayısı asal mıdır?

Asal sayılar, pozitif tam sayılardır. Kendisi ve 1 rakamı dışında başka bir sayı ya da rakama bölünemez. Sadece iki çarpanı bulunur. Bu özellikleri kontrol ederek 119 asal mı sorusuna yanıt verelim.

91 asal mı? 91 sayısı asal mıdır?91 asal mı? 91 sayısı asal mıdır?

119 Asal mı?

Asal sayıların ilk niteliği olan pozitif tam sayı olma özelliğini taşıyan 119 sayısının çarpanlarını kontrol edelim. Eğer sadece 1 rakamı ve kendisine bölünüyorsa asal sayı kabul edilir. Ancak 119 asal mı kontrolü yaptığımızda, bu sayının 4 tane çarpanı olduğunu görürüz. Bu çarpanlar, 1, 119, 7 ve 17 sayılarıdır. Bu yüzden 119 sayısı asal mıdır, sorusunun cevabı; hayır asal değildir.

100 ile 200 sayısındaki asal sayıları şu şekilde sıralayabiliriz;
101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199. Bu sayılar asal sayı olma özelliği taşımaktadır. Bu sayılar sadece 1 rakamına ve kendisine bölünür, aynı zaman da da pozitif bir tam sayıdır.

37 asal mı? 37 sayısı asal mıdır?37 asal mı? 37 sayısı asal mıdır?


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