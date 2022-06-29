Asal sayılar sadece 2 pozitif tam böleni olan sayılardır. Bir başka deyişle asal sayılar, sadece kendisine ve 1’e tam bölünebilen pozitif doğal sayılardır. Asal sayılar 2 rakamı ile başlamaktadır. Ayrıca 2 rakamı hariç asal sayılar tek sayılardan oluşmaktadır. 91 asal mı? 91 sayısı asal mıdır?

Asal sayı nedir?

Bir sayıya asal sayı diyebilmek için sadece 1’e ve kendisine tam bölünebilmesi gerekmektedir. Pozitif tam sayılardan oluşan asal sayılar yalnızca 2 adet tam bölene sahiptir. Asal bir sayı bölüm sırasında herhangi bir kalanı olmayan sayılardır.

91 asal mı? 91 sayısı asal mıdır?

İki basamaklı sayı olan 91 asal sayı değildir. 91 sayısı asal sayı olarak kabul edilmemesinin neden asal sayı kurallarına uymuyor oluşudur. Bir sayının asal sayı olarak kabul edilmesi için bazı kuralları karşılıyor olması gerekir. Sayının hem 1’e hem de kendisine kalansız bir şekilde bölünebilmesi gerekmektedir. 91 sayısına baktığımızda ise 7 ve 13 sayısına tam kalansız bölünebilmektedir. Bu yüzden iki basamaklı olan 91 sayısı asal sayı değildir.



