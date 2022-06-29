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37 asal mı? 37 sayısı asal mıdır?

29.06.2022 05:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Matematikte bilinmesi gereken en temel konulardan biri olan sayılar, kendi içinde bölümlere ayrılmaktadır. Asal sayılar da bu konulardan bir tanesidir. Asal sayılar ile birlikte birçok matematiksel işlem daha hızlı bir şekilde çözülmektedir.

37 asal mı? 37 sayısı asal mıdır?

Asal sayılar ile ilgili yapılan araştırmalar devam etmektedir. Fakat en sık kullanılan tek, iki ve üç basamaklı asal sayıların ne olduğu ve hangi sayıların asal olduğunu öğrenmek mümkündür.

Bir sayının sadece kendisine ve 1 rakamına kalansız bir şekilde bölünebilmesi, o sayısının asal sayı olduğunu gösterir. Daha açık bir ifade ile asal sayıların 2 tane pozitif böleni bulunmaktadır. Yani bir sayının çarpanlarına bakıldığında yalnızca 1 rakamı ve kendisi olduğu bilinmektedir. Bu sayılar pozitif doğal sayılardır.

67 asal mı? 67 sayısı asal mıdır?67 asal mı? 67 sayısı asal mıdır?

37 asal mı? 37 sayısı asal mıdır?

37 sayısı iki basamaklı asal sayılar arasında yer almaktadır. 37 asal sayıdır; çünkü sadece iki çarpanı vardır. Yani 1 ve 37 yani kendisi. Tam olarak iki çarpanı olduğu için asal sayıların tanımını karşılar. Asal sayı, tam olarak iki çarpanı veya böleni olan pozitif bir tam sayıdır. Ayrıca 37 sayısı 1 rakamına ve kendisine kalansız bir şekilde bölünmektedir. Bu sebeple 37 sayısı asal sayı olarak kabul edilmektedir.

17 asal mı? 17 sayısı asal mıdır?17 asal mı? 17 sayısı asal mıdır?


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Matematik
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