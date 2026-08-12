12 Ağustos gecesi gökyüzü şov yapacak! İşte kaçırılmayacak 3 olay

Gökyüzü, 12 Ağustos 2026'da yılın en dikkat çekici astronomi olaylarından birine sahne oluyor. Perseid meteor yağmurunun en yoğun dönemine ulaşacağı gecede, tam Güneş tutulması da gerçekleşecek. Bunun yanı sıra Satürn, Neptün, Uranüs, Mars, Merkür ve Jüpiter'in şafak öncesinde gökyüzünde aynı bölgede geniş bir yay oluşturması bekleniyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURUNUN ZİRVESİ

Her yıl temmuz ve ağustos aylarında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemlerinden birini yaşayacak. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan meteor yağmurunda, uygun koşullarda saatte 60 ila 100 meteor görülebilecek.

Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenlerin şehir ışıklarından uzak bölgelere gitmesi öneriliyor. Özellikle gece yarısından sonra 02.00 ile 05.00 saatleri arasında gökyüzünün daha hareketli olması bekleniyor. Gözlerin karanlığa alışması için gözleme başlamadan 20-30 dakika önce telefon ve diğer parlak ekranlardan uzak durulması da tavsiye ediliyor.

Bu yıl Perseid meteor yağmurunun yeniay dönemine denk gelmesi ise gözlem açısından önemli bir avantaj sağlayacak. Ay ışığının gökyüzünü aydınlatmaması, meteorların daha kolay fark edilmesini sağlayacak.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEMEYECEK

12 Ağustos'taki gökyüzü şölenine tam Güneş tutulması da eşlik edecek. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş diskini tamamen örtmesiyle meydana gelecek tutulma, Türkiye'den izlenemeyecek.

Tutulmanın tam olarak Kuzey Rusya, Grönland, İzlanda ve Atlantik üzerinden ilerleyerek İspanya ile Portekiz'in küçük bir bölümünde gözlemlenmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde tutulmanın yaklaşık 2 dakika sürmesi öngörülüyor.

6 GEZEGEN AYNI GÖKYÜZÜNDE

Gökyüzündeki hareketlilik bununla da sınırlı kalmayacak. Şafak öncesinde Satürn, Neptün, Uranüs, Mars, Merkür ve Jüpiter aynı gökyüzü bölgesinde geniş bir yay boyunca yer alacak.

Gezegenlerin Dünya'dan bakıldığında aynı hizada gibi görünmesi "gezegen geçidi" olarak ifade ediliyor. Bu görüntünün 12 Ağustos sabahı erken saatlerde gözlemlenmesi bekleniyor.

Üç farklı gökyüzü olayının aynı tarihe denk gelmesi, 12 Ağustos'u 2026'nın dikkat çeken astronomi günlerinden biri haline getiriyor.