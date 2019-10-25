12 asırlık dev çınar fotoğraf tutkunlarının gözdesi

Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde oturan Akbaş ailesinin mülkiyetinde bulunan ağaç yaklaşık olarak 18 metre genişliğinde, 35 metre yüksekliğinde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca koruma altına alınan ve ortalama 1200 yaşındaki ağacın bu yönüyle de Samsun’un en eski ağacı olduğu belirlendi. Her geçen gün yaşlanan ve gövdesi ayrılmaya başlayan 12 asırlık ağaç AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı zamanında verdiği talimatla bağlanan halatlarla bir arada tutulmaya çalışılıyor. 12 asır boyunca dimdik ayakta kalabilen çınar ağacı, Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 'anıt ağaç' olarak da tescillendi.

Ağacın sahibi aileden Hamdi Akbaş, yaptığı açıklamada uzmanların ağacın yaşını 1200 olarak ölçtüklerini ifade ederek, “Çocukluğumuz bu ağacın dibinde geçti. Oyun oynayarak, serinleyerek yazın ağustos ayının sıcağında evin bahçesinde güzel oturacağımız yerlerden birisi. Ama ağacın acilen yükünün hafifletilmesi, dallarının kesilmesi lazım. Halatlar koparsa ev gidebilir” dedi.