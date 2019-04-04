12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden Galatasaray kararı

Sarı kırmızılı kulübün açtığı dava sonucu, Denetim Kurulu'nun ibrasızlığına tedbir konulması kararı çıktı. 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Denetim Kurulu'nun 23 Mart'taki kongrede alınan idari ibrasızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onayladı.

Öte yandan bu dava dışında açılmış 4 dava daha bulunuyor. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, yönetimin idari ibrasızlığına tedbir konulması kararının da çıkmasını bekliyor. Bu kararla, Denetim Kurulu'nun ibrasızlığına tedbir konulması seçim zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

