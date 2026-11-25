Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında önemli bir galibiyete daha imza attı. Beşinci hafta mücadelesinde İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı RAMS Park'ta ağırlayan sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 mağlup ederek Avrupa'daki çıkışını sürdürdü.

GALATASARAY'DAN KRİTİK GALİBİYET

Taraftarı önünde sahaya çıkan Galatasaray, Aston Villa karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde hanesine üç puan daha yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında elde ettiği sonuçla lig aşamasındaki iddiasını ortaya koydu.

25 YIL SONRA TARİHE GEÇTİ

Aston Villa karşısında alınan galibiyet, Galatasaray adına yalnızca üç puan anlamına gelmedi. Sarı-kırmızılılar, Şubat 2001'den bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanmayı başardı.

Okan Buruk'un öğrencileri, lig aşamasının dördüncü haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek bu serinin ilk adımını atmıştı. Aston Villa karşısında gelen 1-0'lık galibiyetle birlikte Galatasaray, yaklaşık 25 yıl sonra Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda önemli bir istatistiği tekrarladı.