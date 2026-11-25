Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında önemli bir galibiyete daha imza attı. Beşinci hafta mücadelesinde İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı RAMS Park'ta ağırlayan sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 mağlup ederek Avrupa'daki çıkışını sürdürdü.
Taraftarı önünde sahaya çıkan Galatasaray, Aston Villa karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde hanesine üç puan daha yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında elde ettiği sonuçla lig aşamasındaki iddiasını ortaya koydu.
Aston Villa karşısında alınan galibiyet, Galatasaray adına yalnızca üç puan anlamına gelmedi. Sarı-kırmızılılar, Şubat 2001'den bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanmayı başardı.
Okan Buruk'un öğrencileri, lig aşamasının dördüncü haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek bu serinin ilk adımını atmıştı. Aston Villa karşısında gelen 1-0'lık galibiyetle birlikte Galatasaray, yaklaşık 25 yıl sonra Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda önemli bir istatistiği tekrarladı.