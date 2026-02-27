12 Dev Adam'dan kritik zafer! Dünya Kupası yolunda Sırbistan'ı geçtik

Karşılaşmanın 3 çeyreğinde de maçı önde götüren Milliler, dördüncü çeyreğin son saniyelerinde bir ara geri düşse de maçı çevirmeyi bildi.

SON ÇEYREKTE ZORLANSAK DA KAZANDIK!

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Sırbistan deplasmanında parkeye adeta karakter koydu.

Maça fırtına gibi başlayan millilerimiz, ilk düdükten itibaren hem savunmada hem de hücumda rakibine nefes aldırmadı. Sırbistan gibi zorlu bir deplasmanda oyunun her anına hükmeden 12 Dev Adam, ilk çeyreği 22-13 önde tamamlayarak sahadaki niyetini açıkça belli etti. İkinci çeyrekte de farkı korumayı başaran temsilcimiz, soyunma odasına 46-31 gibi net bir skor avantajıyla girdi.

Üçüncü çeyrekte ev sahibi ekibin geri dönüş çabalarına rağmen sakinliğini koruyan ve hücum organizasyonlarından taviz vermeyen Milli Takımımız, bu bölümü de 57-54 üstünlükle geçmeyi bildi. Skorun her çeyrekte temsilcimiz lehine olması, sahadaki taktik disiplinin ve oyuncularımızın kararlılığının bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmanın başından itibaren kontrolü elinden bırakmayan Ay-Yıldızlılar, ilk üç çeyreğin tamamını önde kapatarak galibiyete adım adım gitti ve son çeyrekte de maçı 82-78'lik skor ile kazanmayı bildi.

İLK 2 MAÇIMIZI KAZANMIŞTIK...

Millilerimiz ilk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71yenerken, ikinci müsabakada İsviçre'yi 85-60 mağlup etti. 12 Dev Adam üçüncü sınavında Sırbistan ile karşılaştı ve sahadan 82-78'lik skorla galip ayrıldı.