SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

12 Dev Adam'dan kritik zafer! Dünya Kupası yolunda Sırbistan'ı geçtik

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a konuk oldu. 12 Dev Adam maçtan 82-78'lik skorla ayrıldı.

12 Dev Adam'dan kritik zafer! Dünya Kupası yolunda Sırbistan'ı geçtik
Burak Kavuncu

Karşılaşmanın 3 çeyreğinde de maçı önde götüren Milliler, dördüncü çeyreğin son saniyelerinde bir ara geri düşse de maçı çevirmeyi bildi.

SON ÇEYREKTE ZORLANSAK DA KAZANDIK!

12 Dev Adam dan kritik zafer! Dünya Kupası yolunda Sırbistan ı geçtik 1

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Sırbistan deplasmanında parkeye adeta karakter koydu.

Maça fırtına gibi başlayan millilerimiz, ilk düdükten itibaren hem savunmada hem de hücumda rakibine nefes aldırmadı. Sırbistan gibi zorlu bir deplasmanda oyunun her anına hükmeden 12 Dev Adam, ilk çeyreği 22-13 önde tamamlayarak sahadaki niyetini açıkça belli etti. İkinci çeyrekte de farkı korumayı başaran temsilcimiz, soyunma odasına 46-31 gibi net bir skor avantajıyla girdi.

Üçüncü çeyrekte ev sahibi ekibin geri dönüş çabalarına rağmen sakinliğini koruyan ve hücum organizasyonlarından taviz vermeyen Milli Takımımız, bu bölümü de 57-54 üstünlükle geçmeyi bildi. Skorun her çeyrekte temsilcimiz lehine olması, sahadaki taktik disiplinin ve oyuncularımızın kararlılığının bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmanın başından itibaren kontrolü elinden bırakmayan Ay-Yıldızlılar, ilk üç çeyreğin tamamını önde kapatarak galibiyete adım adım gitti ve son çeyrekte de maçı 82-78'lik skor ile kazanmayı bildi.

İLK 2 MAÇIMIZI KAZANMIŞTIK...

Millilerimiz ilk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71yenerken, ikinci müsabakada İsviçre'yi 85-60 mağlup etti. 12 Dev Adam üçüncü sınavında Sırbistan ile karşılaştı ve sahadan 82-78'lik skorla galip ayrıldı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davie Selke, son 6 haftada 6. golünü kaydettiDavie Selke, son 6 haftada 6. golünü kaydetti
Tek kişilik hava kuvveti: Paul Onuachu, dev kulüplere kafa tutuyorTek kişilik hava kuvveti: Paul Onuachu, dev kulüplere kafa tutuyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Türkiye 12 dev adam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Peş peşe açıklamalar geldi: "Ülkeden ayrılın" Tüm sığınaklar halka açıldı

Peş peşe açıklamalar geldi: "Ülkeden ayrılın" Tüm sığınaklar halka açıldı

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.