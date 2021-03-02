SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. 12 Dev Adam, dünya sıralamasında ilk 15'te

12 Dev Adam, dünya sıralamasında ilk 15'te

02.03.2021 18:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
12 Dev Adam, dünya sıralamasında ilk 15'te

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 15. sıradaki yerini korudu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 15. basamağında yer aldı.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 5 ve 6. karşılaşmalar sonrası dünya sıralaması güncellendi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki son iki maçında İsveç'i 88-80, Hırvatistan'ı da 84-78 yenerek D Grubu'nu 3. bitiren ve finallere katılma hakkı kazanan Türkiye, 531,9 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.

İlk 10'daki en önemli değişiklik, Yunanistan'ın Fransa'yı geçerek 6. sıraya yükselmesi oldu. İtalya ise 2 basamak atlayarak 10'unculuğa yerleşti.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

sdfsdf

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi
Ergi Tırpancı, tecrübe kazanıyorErgi Tırpancı, tecrübe kazanıyor
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

Fenerbahçe'yönetiminden Mesut'a uyarı

Fenerbahçe'yönetiminden Mesut'a uyarı

Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Hatayspor'da Boupendza şoku!

Hatayspor'da Boupendza şoku!

Fenerbahçe'de olay Caner Erkin kararı!

Fenerbahçe'de olay Caner Erkin kararı!

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Beşiktaş liderliğe uçuyor!

Beşiktaş liderliğe uçuyor!

Hatay'ın teklifini reddetti, G.Saray'a gidiyor!

Hatay'ın teklifini reddetti, G.Saray'a gidiyor!

Diğer Haberler

12 Dev Adam, dünya sıralamasında ilk 15'te

12 Dev Adam, dünyada ilk 15'te!

Anadolu Efes'ten ligde 22'de 22!

Anadolu Efes'ten ligde 22'de 22!

Ergi Tırpancı, tecrübe kazanıyor

Ergi Tırpancı, tecrübe kazanıyor

Umut Şenol'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Umut Şenol'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Hidayet Türkoğlu en büyük hayalini açıkladı

Hidayet Türkoğlu en büyük hayalini açıkladı

OGM Ormanspor, Adreian Payne'yi transfer etti

OGM Ormanspor, Adreian Payne'yi transfer etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.