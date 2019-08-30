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İşte 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası kadrosu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.08.2019 16:14 | Son Güncelleme

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

İşte 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası kadrosu

Hazırlıklarını Çin'de sürdüren milli takımda son olarak Berkan Durmaz kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak turnuvada yer alacak milli takımın nihai kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Ege Arar, Semih Erden, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Scott Jordan Wilbekin.

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Çin 2019 FIBA Dünya Kupası A Milli Erkek Basketbol Takımı 12 dev adam ufuk sarıca

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