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12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

31.08.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. 12 Dev Adam, 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Yunanistan, Belarus ve İngiltere ile eşleşti.

12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi bugün yapıldı. A Milli Basketbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER

B GRUBU

▪️ Türkiye
▪️ Yunanistan
▪️ Büyük Britanya
▪️ Belarus

FIBA 2023 Dünya Kupası Afrika Elemeleri grupları:

A Grubu: Y. Burun Adaları, Mali, Uganda, Nijerya
B Grubu: Güney Sudan, Kamerun, Tunus, Ruanda
C Grubu: Fildişi, Gine, Orta Afrika, Angola
D Grubu: Kenya, Mısır, Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyet

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, İtalya, Litvanya, Polonya, Hollanda, Rusya, Sırbistan, Slovenya, İspanya, Ukrayna, Belarus, İzlanda, Letonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Portekiz, Slovakya ve İsveç mücadele edecek.

Eleme müsabakaları sonucunda Avrupa'dan 12 ülke, Endonezya, Japonya ve Filipinler'de düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde edecek.

Eleme karşılaşmaları, 22 Kasım 2021'de başlayıp, 28 Şubat 2023'te sona erecek.

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