SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

12 Dev Adam, İsviçre'yi de devirdi: 2'de 2!

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında deplasmanda İsviçre'yi 85-60 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

12 Dev Adam, İsviçre'yi de devirdi: 2'de 2!
Berker İşleyen

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'ye konuk oldu.

Fribourg kentindeki Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi millilerimiz 85-60 kazandı.

12 DEV ADAM'DAN 2'DE 2!

12 Dev Adam, İsviçre yi de devirdi: 2 de 2! 1

12 Dev Adam, Dünya Kupası yolunda sahasında çıktığı ilk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, İsviçre'ye de üstünlük kurarak grupta 2'de 2 yaptı.

İsviçre ise C Grubu'ndaki ilk maçında ilk yarısını 57-34 önde tamamlamasına karşın Sırbistan'a deplasmanda 90-86 mağlup olmuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!
Londra derbisinde kazanan çıkmadı! Londra derbisinde kazanan çıkmadı!
Anahtar Kelimeler:
12 dev adam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Kimse bunu beklemiyordu! Rafa Silva gelişmesi duyuruldu

Kimse bunu beklemiyordu! Rafa Silva gelişmesi duyuruldu

Bodrum'da 4 katlı lüks villaya 30 milyon TL harcadı! İşte o villa

Bodrum'da 4 katlı lüks villaya 30 milyon TL harcadı! İşte o villa

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Bakanlık harekete geçti: Yasaklanıyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem

Bakanlık harekete geçti: Yasaklanıyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.