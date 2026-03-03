Ronaldo Riyad'dan kaçtı! ABD Elçiliğine saldırı sonrası gece yarısı bavullar toplandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı, sadece siyaseti değil futbolun zirvesini de sarstı. Daily Mail'in haberine göre; bölgedeki güvenlik tehdidinden endişe duyan Cristiano Ronaldo, ailesini de yanına alarak Suudi Arabistan'dan ayrılma kararı aldı.

KAOSUN ORTASINDA BİR DÜNYA YILDIZI

Riyad sokaklarında yükselen dumanlar ve ABD Büyükelçiliği'ne yönelik gerçekleştirilen saldırı, bölgedeki "güvenli liman" imajını yerle bir etti. Al-Nassr formasıyla rekorlar kırmaya devam eden 41 yaşındaki Portekizli efsane, patlama seslerinin ardından güvenlik danışmanlarıyla acil bir toplantı gerçekleştirdi.

AİLESİNİN GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Ronaldo'nun bu ani kararındaki en büyük etkenin, sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarının güvenliği olduğu belirtiliyor. Riyad'da krallar gibi ağırlanan ancak son olaylarla birlikte huzuru kaçan yıldız futbolcu, özel uçağını hazır tutarak bölgeyi terk etme planlarını devreye soktu.

GECE YARISI APAR TOPAR İSPANYA'YA GİTTİ!

Uçuş takip sistemine göre Bombardier Global Express uçağı İspanya başkentine yaklaşık yedi saatlik bir yolculuk yaptı. Lüks özel jet Suudi Arabistan saatiyle akşam 8'de kalktı ve İspanya saatiyle neredeyse gece 1'de vardı. Cristiano Ronaldo'nun özel jeti Suudi Arabistan'dan ayrılıp gece boyunca Madrid'e gitti.

Flightradar24, Ronaldo'nun uçağının Mısır ve Akdeniz üzerinden geçerek İspanya'ya vardığı rotayı gösteriyor.

AL-NASSR VE SUUDİ PROJESİ TEHLİKEDE Mİ?

Dünyanın en çok kazanan sporcusunun güvenlik gerekçesiyle ülkeden kaçış planları yapması, Suudi Arabistan'ın milyarlarca dolarlık futbol projesi için de büyük bir darbe niteliğinde değerlendirildi. Ronaldo'nun ardından diğer dünya yıldızlarının da benzer bir yol izleyip izlemeyeceği spor kamuoyunda merak konusu oldu.

Görseller Daily Mail gazetesinden alınmıştır.