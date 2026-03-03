SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Ronaldo Riyad'dan kaçtı! ABD Elçiliğine saldırı sonrası gece yarısı bavullar toplandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Büyükelçiliği'ni hedef alan şok saldırı, futbol dünyasının en büyük ikonunun huzurunu kaçırdı. Al-Nassr formasıyla milyarlarca dolarlık bir projenin liderliğini yapan Cristiano Ronaldo, tırmanan siyasi gerilim ve güvenlik tehditleri üzerine valizlerini toplamaya başladı. Özellikle ailesinin can güvenliğini her şeyin önünde tutan 41 yaşındaki efsane ismin bu radikal kararı, Suudi Ligi’nin prestijini derinden etkiliyor...

Ronaldo Riyad'dan kaçtı! ABD Elçiliğine saldırı sonrası gece yarısı bavullar toplandı
Burak Kavuncu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı, sadece siyaseti değil futbolun zirvesini de sarstı. Daily Mail'in haberine göre; bölgedeki güvenlik tehdidinden endişe duyan Cristiano Ronaldo, ailesini de yanına alarak Suudi Arabistan'dan ayrılma kararı aldı.

KAOSUN ORTASINDA BİR DÜNYA YILDIZI

Ronaldo Riyad dan kaçtı! ABD Elçiliğine saldırı sonrası gece yarısı bavullar toplandı 1

Riyad sokaklarında yükselen dumanlar ve ABD Büyükelçiliği'ne yönelik gerçekleştirilen saldırı, bölgedeki "güvenli liman" imajını yerle bir etti. Al-Nassr formasıyla rekorlar kırmaya devam eden 41 yaşındaki Portekizli efsane, patlama seslerinin ardından güvenlik danışmanlarıyla acil bir toplantı gerçekleştirdi.

AİLESİNİN GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Ronaldo Riyad dan kaçtı! ABD Elçiliğine saldırı sonrası gece yarısı bavullar toplandı 2

Ronaldo'nun bu ani kararındaki en büyük etkenin, sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarının güvenliği olduğu belirtiliyor. Riyad'da krallar gibi ağırlanan ancak son olaylarla birlikte huzuru kaçan yıldız futbolcu, özel uçağını hazır tutarak bölgeyi terk etme planlarını devreye soktu.

GECE YARISI APAR TOPAR İSPANYA'YA GİTTİ!

Ronaldo Riyad dan kaçtı! ABD Elçiliğine saldırı sonrası gece yarısı bavullar toplandı 3

Uçuş takip sistemine göre Bombardier Global Express uçağı İspanya başkentine yaklaşık yedi saatlik bir yolculuk yaptı. Lüks özel jet Suudi Arabistan saatiyle akşam 8'de kalktı ve İspanya saatiyle neredeyse gece 1'de vardı. Cristiano Ronaldo'nun özel jeti Suudi Arabistan'dan ayrılıp gece boyunca Madrid'e gitti.

Ronaldo Riyad dan kaçtı! ABD Elçiliğine saldırı sonrası gece yarısı bavullar toplandı 4

Flightradar24, Ronaldo'nun uçağının Mısır ve Akdeniz üzerinden geçerek İspanya'ya vardığı rotayı gösteriyor.

AL-NASSR VE SUUDİ PROJESİ TEHLİKEDE Mİ?

Ronaldo Riyad dan kaçtı! ABD Elçiliğine saldırı sonrası gece yarısı bavullar toplandı 5

Dünyanın en çok kazanan sporcusunun güvenlik gerekçesiyle ülkeden kaçış planları yapması, Suudi Arabistan'ın milyarlarca dolarlık futbol projesi için de büyük bir darbe niteliğinde değerlendirildi. Ronaldo'nun ardından diğer dünya yıldızlarının da benzer bir yol izleyip izlemeyeceği spor kamuoyunda merak konusu oldu.

Görseller Daily Mail gazetesinden alınmıştır.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen Avrupa'yı ateşe verdi! Tarihin en büyük bonservis savaşı...Osimhen Avrupa'yı ateşe verdi! Tarihin en büyük bonservis savaşı...
Samsunspor'dan sakatlık açıklaması! F.Bahçe maçında yokSamsunspor'dan sakatlık açıklaması! F.Bahçe maçında yok
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo İran İspanya İsrail uçak büyükelçilik son dakika savaş abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.