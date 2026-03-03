Yeşil sahalardan rafinerilere: Galatasaray'ın harika çocuğu futbolu bıraktı, petrol zengini oldu!

Galatasaray’ın eski yıldızı, futbol sonrası iş dünyasına petrol yatırımıyla damga vurdu. Meksikalı isim bu cesur girişimiyle yaklaşık 20 milyon dolar kazanarak yeni bir "petrol kralı" olarak doğdu.

ASLAN’IN ESKİ YILDIZI "PETROL KRALI" OLDU: GIOVANI DOS SANTOS’TAN DEV YATIRIM!

Bir dönem Galatasaray formasıyla Türk futbolseverlerin hafızasında yer edinen Meksikalı yıldız Giovani dos Santos, futbolu bıraktıktan sonra sahalardaki başarısını iş dünyasına taşıdı. Eski futbolcu petrol sektörüne yaptığı yatırımlarla adeta bir servet kazandı.

YEŞİL SAHALARDAN PETROL RAFİNERİLERİNE

Barcelona altyapısından yetişen ve kariyerinde Galatasaray’ın yanı sıra Tottenham, Mallorca ve Villarreal gibi dev kulüplerde top koşturan Dos Santos, emeklilik sonrası rotasını enerji sektörüne kırdı. Futbolu bıraktıktan sonra kazancını petrol alanında değerlendiren Meksikalı isim, bu hamlesiyle spor dünyasında şaşkınlık yarattı.

20 MİLYON DOLARLIK BÜYÜK GETİRİ

Dos Santos’un petrol yatırımlarının karşılığını fazlasıyla aldığı belirtiliyor. Yapılan analizlere göre eski yıldız, bu sektördeki girişimi sayesinde yaklaşık 20 milyon dolarlık dev bir gelir elde etti. Kariyeri boyunca Avrupa ve Amerika kıtalarında birçok başarıya imza atan Dos Santos, saha dışındaki bu stratejik hamlesiyle "petrol kralı" olarak anılmaya başlandı.

SPOR SONRASI KARİYERDE ÖRNEK MODEL

Çoğu futbolcunun emeklilik sonrası teknik direktörlük veya yorumculuğa yöneldiği bir dönemde, Giovani dos Santos’un iş dünyasındaki bu keskin dönüşü dikkat çekti. Yatırım tercihiyle fark yaratan eski futbolcu, spor sonrası kariyerini tamamen farklı bir vizyonla şekillendirerek büyük bir finansal başarıya ulaştı.