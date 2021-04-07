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12 Dev Adam maçlarını Gürcistan'da oynayacak

07.04.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.

12 Dev Adam maçlarını Gürcistan'da oynayacak

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-18 Eylül 2022'de düzenlenecek organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek ülkelerden Gürcistan'ın, ortak federasyon olarak Türkiye'yi seçti.

Diğer ev sahibi 3 ülkeden Almanya'nın Litvanya'yı, Çekya'nın Polonya'yı ve İtalya'nın da Estonya'yı ortak federasyon olarak belirlediği aktarıldı.

24 takımın 4 grupta mücadele edeceği 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi, 29 Nisan'da Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek.

FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre yapılan düzenlemede Türkiye, kuraya Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile 3. torbadan katılacak.

Şampiyonada grup maçları, 1-8 Eylül'de oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak ve çapraz eşleşme usulüyle eşleşecek takımlar, Berlin'de 10-11 Eylül'de son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için belirlenen torbalar şu şekildedir:

  1. torba: İspanya, Sırbistan, Yunanistan, Fransa,

  2. torba: Litvanya, Rusya, İtalya, Çekya

  3. torba: Türkiye, Polonya, Hırvatistan, Slovenya

  4. torba: Almanya, Ukrayna, Finlandiya, Gürcistan

  5. torba: Belçika, Macaristan, İsrail, Büyük Britanya

  6. torba: Bosna Hersek, Hollanda, Estonya, Bulgaristan

Türkiye, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Hırvatistan ve Hollanda ile birlikte grubu ilk üç sırada tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.

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