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12 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

12.10.2023 23:33 | Son Güncelleme:
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12 Ekim reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, MasterChef, Hırvatistan Türkiye maçı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 12 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, MasterChef, Hırvatistan Türkiye maçı gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 12 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, MasterChef ve Hırvatistan Türkiye maçı gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 12 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları...

12 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

12 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Hırvatistan-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Hudut Sevda”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Hırvatistan-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması”, 2.sırada TV8’de “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

REYTİNG 12 EKİM

GEÇEN HAFTANIN (5 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

5 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye All Star, İkinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef All Star, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

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