12 Haziran okullar tatil mi, neden tatil? Cuma günü okul var mı? MEB duyurdu

12 Haziran 2026 Cuma günü okullar tatil mi sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre 12 Haziran Cuma günü okulların tatil olacağı netleşti. Peki, cuma günü okullar neden yok? İşte merak edilen detaylar…

12 HAZİRAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ, NEDEN TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı resmi açıklamaya göre, 14 Haziran 2026 Pazar günü ülke genelinde uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav öncesinde hazırlık sürecinin sorunsuz yürütülebilmesi için önemli bir karar alındı.

Sınavın gerçekleştirileceği okul ve kurumlarda oturma düzeninin kurulması, optik cevap kağıtlarının hazırlanması ve tüm teknik ile fiziki kontrollerin eksiksiz şekilde tamamlanabilmesi amacıyla, 12 Haziran 2026 Cuma günü okulların tatil edilmesine karar verildi.

MEB duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

12 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

12 Haziran 2026 Cuma günü, resmi bir genel tatil değildir. Bu tatil, yalnızca eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve LGS sınavına özel olarak alınan bir idari karardır. Dolayısıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanları için normal mesai devam edecektir.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin de bitişiyle birlikte, yaz tatili ve karnelerin alınması 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek.