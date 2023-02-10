EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? YKS'de 12. sınıf 2. dönem konuları olacak mı olmayacak mı? Bakan Özer'den açıklama!

12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? YKS'de 12. sınıf 2. dönem konuları olacak mı olmayacak mı? Bakan Özer'den açıklama!

10.02.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle YKS sınavında öğrencilerin 12. sınıf 2. dönem konularından sorumlu olmayacağını söyledi. Bununla birlikte, 12. sınıf 2. dönem konularının hangileri olduğu araştırılmaya başlandı. Peki 12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? YKS'de 12. sınıf 2. dönem konuları olacak mı olmayacak mı? İşte ayrıntılar...

12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? YKS'de 12. sınıf 2. dönem konuları olacak mı olmayacak mı? Bakan Özer'den açıklama!

YKS'de 12. sınıf 2. dönem konuları sorulmayacak. Bakan Özer, "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." dedi. Matematik, Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya gibi derslerin müfredatları araştırılmaya başlandı. Peki 12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? YKS'de 12. sınıf 2. dönem konuları olacak mı olmayacak mı? İşte ayrıntılar...

12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? YKS'de 12. sınıf 2. dönem konuları olacak mı olmayacak mı? Bakan Özer'den açıklama!

2. Dönem Matematik Konuları

  1. ÜNİTE: Türev
    Anlık Değişim Oranı ve Türev
    Türevin Uygulamaları
  2. ÜNİTE: İntegral
    Belirsiz İntegral
    Belirli İntegral ve Uygulamaları
  3. ÜNİTE: Analitik Geometri
    Çemberin Analitik İncelenmesi

2. Dönem Geometri Konuları

  1. ÜNİTE: Analitik Geometri
    Çemberin Analitik İncelenmesi

2. Dönem Fizik Konuları

  1. ÜNİTE: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
    Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
    Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
    Radyoaktivite
  2. ÜNİTE: Modern Fizik
    Özel Görelilik
    Kuantum Fiziğine Giriş
    Fotoelektrik Olayı
    Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
  3. ÜNİTE: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
    Görüntüleme Teknolojileri
    Yarı İletken Teknolojisi
    Süper İletkenler
    Nanoteknoloji
    Laser Işınları

2. Dönem Kimya Konuları

  1. ÜNİTE: Organik Bileşikler
    Hidrokarbonlar
    Fonksiyonel Gruplar
    Alkoller
    Eterler
    Karbonil Bileşikleri
    Karboksilik Asitler
    Esterler

  2. ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
    Fosil Yakıtlar
    Alternatif Enerji Kaynakları
    Sürdürülebilirlik
    Nanoteknoloji

  3. Dönem Biyoloji Konuları
  4. ÜNİTE: Bitki Biyolojisi
    Bitkilerin Yapısı
    Bitkilerde Madde Taşınması
    Bitkilerde Eşeyli Üreme
  5. ÜNİTE: Canlılar ve Çevre
    Canlılar ve Çevre

12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? YKS'de 12. sınıf 2. dönem konuları olacak mı olmayacak mı? Bakan Özer'den açıklama!

2. Dönem Coğrafya Konuları

Küresel Ticaret
Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Türkiye Turizmi
Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
Türkiye'nin Kültürel Mirası
Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Türkiye'nin Turizm Politikaları
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

  1. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Jeopolitik Konum
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
Türk Kültürü Havzası
Ülkeler Arası Etkileşim
Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
Enerji Güzergahları ve Etkileri
Çatışma Bölgeleri

  1. Ünite: Çevre ve Toplum

Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
Doğal Çevrenin Sınırlılığı
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
Çevre Politikaları
Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
Çevresel Örgütler
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

2. Dönem İnkılap Tarihi Konuları

  1. ÜNİTE: İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
    Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler
    Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
    İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler
  2. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
    II. Dünya Savaşı
    II. Dünya Savaşı'nda Türkiye
    II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları
  3. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
    1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
    II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
    1950'lerde Türkiye
  4. ÜNİTE: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
    1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
    1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası
    1960-1990 Yılları Arasında Türkiye
  5. ÜNİTE: XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
    1990 Sonrasında Türkiye
    1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri

2. Dönem Edebiyat Konuları

  1. Ünite: Roman

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Dünya Edebiyatında Roman
Paragrafta Anlam

  1. Ünite: Tiyatro

1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

  1. Ünite: Deneme

Dünya Edebiyatında Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme

  1. Ünite: Söylev (Nutuk)

Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

2. Dönem Din Kültürü Konuları

  1. Ünite: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
Yesevilik
Kadirilik
Rifailik
Mevlevilik
Nakşibendilik
Alevilik-Bektaşilik
Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar
Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet

  1. Ünite: Güncel Dini Meseleler

Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler

  1. Ünite: Hint ve Çin Dinleri

Hinduizm
Budizm
Konfüçyanizm
Taoizm

  1. Dönem Yabancı Dil Konuları
    12.5 Psychology – Psikoloji
    12.6 Favors – İyilik
    12.7 News Stories – Haber Hikayeleri
    12.8 Alternative Energy – Alternatif Enerji
    12.9 Technology – Teknoloji
    12.10 Manners – Davranış, Tutum

2. Dönem Mantık Konuları

  1. Ünite: Mantık ve Dil

Dilin Farklı Görevleri
Düşünce ve Dil İlişkisi
Dilin Görevleri
Bilgi Aktarma ve Dil
Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler
Anlama ve Tanımlara
Anlama
Tanımlama

  1. Ünite: Sembolik Mantık

Sembolik Mantığa Giriş
Önermeler Mantığı
Önerme ve Yapısı
Basit ve Bileşik Önermeler
Önerme Eklemleri
Çıkarım
Sembolleştirme
Yorumlama
Doğruluk Çizelgesi
Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)
Niceleme Mantığı
Sembolleştirme
Temel Kavramlar
Temel Kurallar
Geçerlilik
Çok Değerli Mantık
Üç Değerli Mantık
Bulanık Mantık

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildiBakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi
Pazartesi okullar açılacak mı, tatil uzatıldı mı? Pazartesi okullar açılacak mı, tatil uzatıldı mı?
MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?
Anahtar Kelimeler:
sınav Mahmut Özer meb yks

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

ÖSYM, deprem sebebiyle bazı sınavların tarihlerini değiştirdi

ÖSYM, deprem sebebiyle bazı sınavların tarihlerini değiştirdi

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.