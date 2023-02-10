12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? YKS'de 12. sınıf 2. dönem konuları olacak mı olmayacak mı? Bakan Özer'den açıklama!

YKS'de 12. sınıf 2. dönem konuları sorulmayacak. Bakan Özer, "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." dedi. Matematik, Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya gibi derslerin müfredatları araştırılmaya başlandı. Peki 12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? YKS'de 12. sınıf 2. dönem konuları olacak mı olmayacak mı? İşte ayrıntılar...
ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
Fosil Yakıtlar
Alternatif Enerji Kaynakları
Sürdürülebilirlik
Nanoteknoloji
Küresel Ticaret
Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Türkiye Turizmi
Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
Türkiye'nin Kültürel Mirası
Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Türkiye'nin Turizm Politikaları
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Jeopolitik Konum
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
Türk Kültürü Havzası
Ülkeler Arası Etkileşim
Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
Enerji Güzergahları ve Etkileri
Çatışma Bölgeleri
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
Doğal Çevrenin Sınırlılığı
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
Çevre Politikaları
Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
Çevresel Örgütler
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Dünya Edebiyatında Roman
Paragrafta Anlam
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu
Dünya Edebiyatında Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
Yesevilik
Kadirilik
Rifailik
Mevlevilik
Nakşibendilik
Alevilik-Bektaşilik
Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar
Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet
Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler
Hinduizm
Budizm
Konfüçyanizm
Taoizm
Dilin Farklı Görevleri
Düşünce ve Dil İlişkisi
Dilin Görevleri
Bilgi Aktarma ve Dil
Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler
Anlama ve Tanımlara
Anlama
Tanımlama
Sembolik Mantığa Giriş
Önermeler Mantığı
Önerme ve Yapısı
Basit ve Bileşik Önermeler
Önerme Eklemleri
Çıkarım
Sembolleştirme
Yorumlama
Doğruluk Çizelgesi
Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)
Niceleme Mantığı
Sembolleştirme
Temel Kavramlar
Temel Kurallar
Geçerlilik
Çok Değerli Mantık
Üç Değerli Mantık
Bulanık Mantık