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12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı? 2023 12. sınıf devamsızlık affı geldi mi?

02.05.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı, af geldi mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ülkemizde yaşanan depremler sonrası 12. sınıf öğrencilerine devamsızlık affı gelip gelmeyeceği tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl erken açıklayacağız" diyerek canlı yayında 12. sınıf öğrencileri için devamsızlıktan muafiyet açıklaması yaptı.

12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı? 2023 12. sınıf devamsızlık affı geldi mi?

YKS tarihi yaklaşırken özellikle lise son sınıf öğrencileri için devamsızlık muafiyeti olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda tüm öğrenciler ve veliler 12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı? 2023 12. sınıf devamsızlık affı geldi mi? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyordu. Konu hakkında beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

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12. SINIFLARDA DEVAMSIZLIK KALKTI MI?

CNN Türk canlı yayınında konuşan Bakan Özer, "Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. Bu dönem özellikle depremden sonra travmalı bir süreç yaşandığı için erken açıklayacağız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, onlar muaf olacak. Rahat rahat üniversite sınavına hazırlanabilirler" açıklamasını yaptı.

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bu yıl okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. 2022 2023 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2022'de başlamıştı. 17 Haziran 2023 itibariyle öğrenciler için yaz tatili başlamış olacak.

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