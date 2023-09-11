12. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, geleneksel mersah alanının zarar görmesi nedeniyle güreşler Kisecik EXPO Amfi Tiyatro Alanı'nda yapıldı.

Deprem nedeniyle kısıtlı sayıda sporcunun yer aldığı şampiyonada ağır sıklet olmak üzere beş kategoride yapılan müsabakalara 7 ülkeden 60 sporcu katıldı.

KATILIMCI ÜLKELER GİDERLERİNİ KENDİ KARŞILADI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal faaliyetler ve spor etkinlikleriyle insanlara moral olmaya çalıştıklarını söyledi.

Deprem nedeniyle katılım gösteren her ülkenin kendi giderlerini karşıladıklarına vurgu yapan Savaş, az sayıda sporcu da olsa güzel bir şampiyonaya imza attıklarını belirtti.

Hatay'ın normalleşmesi için bu tür organizasyonlara ihtiyacı olduğunun altını çizen Savaş, şöyle devam etti:

"Biz istedik ki diğer ülkelerden insanlar gelsinler, şehrimizin ve diğer deprem illerimizin durumlarını görsünler. Biz unutmamak ve başkalarına da unutturmamak için bu şampiyonayı devam ettirdik. Bugün yurt dışından kendi imkanlarıyla gelip, güreşimize, moral ve motivasyonumuza katkı sağlayan bütün spor adamlarımıza ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Depremlerin ardından iyi bir psikolojik bir ortama ihtiyacımız var. İnsanların moral ve motivasyonlarının yükselmesine ihtiyaçları var. Tüm bunlar içinde Hatay'ı normalleştirmeye gayret ediyoruz. Bu tür spor karşılaşmalarını da bu nedenle yapmaya gayret ediyoruz."

Müsabakalar sonunda 60 kiloda Gürcistan'dan Marad Gorgadze, 70 kiloda Türkiye'den Fatih Önalan, 80 kiloda Türkiye'den Hasan Kaya, 90 kiloda İran'dan Mustafa Eskandarı, 90 kilo üzerinde ise yine İran'dan Yazdan Hassanpour dünya şampiyonu ve başpehlivan oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Belediye Başkanı Lütfü Savaş verdi.

